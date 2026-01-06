Bryan Bentaberry: “Un paso muy importante en mi carrera, llegar a un club con tanta historia”

Para el futbolista charrúa, desembarcar en Para Uno representa el desafío más trascendente de su trayectoria profesional. Al ser consultado sobre sus sensaciones al llegar a la institución, el zaguero-lateral dejó en claro la magnitud del club: “Un paso muy importante en mi carrera, llegar a un club con tanta historia. Preparándome de la mejor manera para arrancar y estar preparado para lo que viene”.

Respecto a lo que puede aportar dentro del campo de juego, el defensor destacó su polifuncionalidad en la última línea y sus principales virtudes físicas: “Soy fuerte de arriba y tengo velocidad. Puedo dar una mano mismo de central, como también de lateral”.

❝Voy a dejar todo en cada entrenamiento, en cada partido, eso se va a ver reflejado en el terreno de juego❞.



👇🏻 Palabras del uruguayo Bryan Bentaberry, nuevo refuerzo del Club.#SoyDelOlimpia ⚪️⚫️⚪️ pic.twitter.com/XRjy7MgaOe — Olimpia Media (@OlimpiaMedia) January 5, 2026

El defensor ya se encuentra trabajando a la par de sus compañeros y resaltó el clima positivo que se vive dentro del grupo, algo fundamental para los diez refuerzos que se sumaron en este mercado de pases: “Bien, me dieron todos la bienvenida, mismo yo con los compañeros que llegamos, los nuevos tenemos el respaldo de todo el grupo, que eso es lo más importante para el jugador cuando llega y ya preparándonos para lo que se viene”.

Finalmente, el uruguayo aprovechó la ocasión para enviar un mensaje directo a la hinchada de Olimpia, prometiendo entrega absoluta desde el trabajo diario: “Que se queden tranquilos, que voy a dejar todo en cada entrenamiento, en cada partido, que eso se va a ver reflejado en el terreno de juego”.

