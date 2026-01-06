Franco Alfonso: “Es un gran desafío para mí, venir a un club tan grande”

La operación se cerró con la firma de un contrato por tres temporadas. En términos económicos, el Decano adquirió el 50% del pase del futbolista, asegurando así una pieza clave para su estructura ofensiva a largo plazo. El mediapunta formado en River Plate no perdió el tiempo y desde que arribó al país ya se encuentra trabajando bajo las órdenes del cuerpo técnico, perfilándose incluso como uno de los tres atacantes en el esquema titular que prepara el estratega argentino.

Tras sellar su vínculo, el volante de 23 años compartió sus impresiones sobre este nuevo paso en su carrera profesional. Al ser consultado sobre sus sensaciones al llegar a la institución, respondió: “Es un gran desafío para mí, venir a un club tan grande. Demasiado contento y con muchas expectativas”.

Respecto a lo que el público puede esperar de su juego dentro del campo, el futbolista describió sus características principales: “Soy rápido, la verdad puedo asociarme fácil con los compañeros, tengo mucha llegada al área también”.

📹 ❝Vengo con muchas ganas, estaba muy ansioso por llegar a un Club tan grande❞.



👇🏻 Esto manifestaba Franco Alfonso en su primera entrevista oficial como jugador del Rey de Copas.#SoyDelOlimpia ⚪️⚫️⚪️ pic.twitter.com/cJZFqR0IlM — Olimpia Media (@OlimpiaMedia) January 6, 2026

Finalmente, el ofensivo argentino aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la hinchada olimpista: “Vengo con muchas ganas, la verdad que estaba muy ansioso por venir a un club tan grande, voy a dejar la vida por la camiseta”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con esta oficialización, ya son diez las incorporaciones que llegan a la entidad de Para Uno, anteriormente fueron anunciados Raúl Cáceres (34 años), Aníbal Chalá (29), Bryan Bentaberry (29), Juan Ángel Vera (26) y los esperados retornos de Mateo Gamarra (25) y Alejandro Silva (36). Además de las llegadas de Juan Fernando Alfaro (26), Alan Rodríguez (25) y el guardameta Sebastián Lentinelly (28).