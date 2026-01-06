Olimpia: La pizarra del Decano

En la práctica matinal de este martes de Olimpia, “Vitamina” Sánchez conformó el equipo A con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Lucas Ramírez (de la cantera) y Alan Rodríguez; Hugo Quintana, Juan Fernando Alfaro y Javier Domínguez; Franco Alfonso, Adrián Alcaraz e Iván Leguizamón.

En el ensayo del lunes, el elenco principal estuvo compuesto por: Gastón Olveira; Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá; Hugo Quintana, Richard Ortiz y Juafer Alfaro; Rodney Redes, Carlos Sebastián Ferreira y Leguizamón.

La amplitud del plantel le permite al conductor del Expreso Decano ir variando nombres. Lo que está claro es que el sistema implementado es el 4-3-3, con obligación de retroceso de los extremos para cooperar en la contención.

Para el jueves está marcado el primer amistoso. Será contra San Lorenzo, en la Villa de Fernando de la Mora, a las 08:00.

La segunda prueba será el martes contra Trinidense, en el búnker franjeado.

Por la Serie Río de la Plata, el más ganador de nuestro fútbol medirá el jueves 15 a Colo Colo, en Montevideo, a las 21:00, mientras que el domingo 18 jugará con Juventud Las Piedras en Maldonado, a las 18:15.