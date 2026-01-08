Olimpia iguala en su primer amistoso de pretemporada frente a San Lorenzo

El planteamiento táctico de “Vitamina” Sánchez se basó en un esquema 4-3-3 donde decidió mezclar a los referentes habituales con figuras de recambio. En la portería inició Facundo Insfrán, custodiado por una línea defensiva integrada por Fernando Cardozo, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá. El mediocampo estuvo bajo el mando de Richard Ortíz, acompañado por Eduardo Delmás y Alejandro Silva, mientras que la ofensiva quedó a cargo de Rodney Redes, Carlos Sebastián Ferreira y Tiago Caballero. Esta estructura presentó un desequilibrio marcado en el sector derecho, ya que la ausencia de un extremo natural dejó a Cardozo muy expuesto en su función de lateral.

La cara más positiva del Franjeado se vio por el costado izquierdo, donde una de las nuevas incorporaciones, Aníbal Chalá se erigió como una de las figura más influyentes del partido. El lateral izquierdo ecuatoriano fue una pesadilla constante para la defensa del “Rayadito” y de sus pies nació la asistencia para el gol de Tiago Caballero, quien logró acortar distancias justo antes de que terminara la primera mitad. En ese mismo carril, Rodney Redes demostró que nuevamente se emerge como jugador clave al generar las jugadas de mayor peligro mediante su velocidad, constancia y conducción sobre ese andarivel.

Por su parte, Sportivo San Lorenzo demostró que su regreso a la máxima categoría no será meramente testimonial. Con un juego ordenado y punzante, el equipo del uruguayo Sergio Orteman se puso en ventaja gracias a las anotaciones del zaguero Teodoro Paredes y el atacante Alfredo José Barrios, una de las principales figuras que tuvo el “Rayadito” en su ascenso a la élite de nuestro fútbol. Esta diferencia de dos goles obligó a Olimpia a realizar ajustes drásticos en la segunda mitad para recuperar el control del juego.

La paridad definitiva llegó gracias a la frescura de los cambios. Luis Abreu, quien ingresó en lugar de Alejandro Silva, fue el encargado de sellar el 2-2 acomodando el esférico al ángulo izquierdo del portero. La actuación de Abreu fue uno de los puntos más celebrados por los olimpistas, mostrando una personalidad que podría otorgarle mayor protagonismo en el torneo Apertura. El carrusel de sustituciones se completó con los ingresos de Lucas Verza en el arco, Bernardo Romeo Benítez en el ataque y Alex Franco en la zona medular.

