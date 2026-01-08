Iván Leguizamón le da el triunfo a Olimpia en el segundo amistoso matinal

El amanecer de la actividad no fue sencillo para el Decano. En el primer compromiso, el conjunto franjeado se vio sorprendido por un San Lorenzo punzante que logró establecer una ventaja de dos goles. Sin embargo, la jerarquía individual permitieron al elenco franjeado rescatara un empate 2-2. Este duelo inicial sirvió principalmente para detectar falencias defensivas prematuras, pero también para resaltar la capacidad de reacción del grupo para terminar evitando la derrota.

La imagen cambió en el segundo partido, donde Olimpia desplegó un fútbol mucho más sólido y dominante. El equipo mostró una circulación de balón criteriosa y una presión alta que asfixió la salida del rival. El marcador final de 4-1 fue el reflejo fiel de una superioridad que no dio opciones al conjunto “Rayadito”. En esta exhibición de fútbol colectivo, Iván Leguizamón se robó todos los aplausos al convertirse en el eje absoluto del ataque, siendo partícipe en todas las anotaciones.

Ubicado como extremo por la banda derecha, Leguizamón recordó su mejor versión internacional en San Lorenzo de Almagro, mediante diagonales punzantes y un buen margen de maniobra. El atacante no solo firmó un doblete en su cuenta personal, sino que también entregó dos asistencias, participando directamente en cada uno de los goles de su equipo. Su despliegue por el carril diestro dio sentido al esquema de “Vitamina”, demostrando que posee la capacidad de ser el generador de peligro más determinante del plantel, luego de un flojo nivel en la temporada anterior.

La alineación de este segundo encuentro estuvo conformada por el uruguayo Gastón Olveira en la portería, escoltado por una defensa compuesta por Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Lucas Ramírez y Alan Rodríguez. En la zona media, la conducción recayó en Juan Fernando Alfaro, Alex Franco y Luis Carlos Abreu; mientras que la ofensiva fue liderada por la dupla de Iván Leguizamón, Adrián Alcaraz y Franco Alfonso. Además de los tantos de Leguizamón, la cuenta goleadora se completó con las anotaciones de Alex Franco y el joven Faustino Barone, quien aprovechó sus minutos tras ingresar en la etapa complementaria.

A medida que el encuentro ganaba claridad para el Franjeado, el cuerpo técnico aprovechó para refrescar líneas con los ingresos de Hugo Quintana, Javier Domínguez, Junior Gamarra y Rodrigo Pérez. Estas variantes permitieron mantener el ritmo asfixiante y observar el acople de los futbolistas de recambio en un sistema que prioriza la posesión. Por el lado de San Lorenzo, el descuento de Elías Ortiz sirvió como un pequeño bálsamo en una mañana donde la diferencia de jerarquía fue evidente, pero que deja lecciones valiosas para su próxima travesía en la máxima categoría.

Para este desafío, el estratega de Sportivo San Lorenzo Sergio Orteman dispuso la siguiente alineación, buscando plantar cara a uno de los grandes del fútbol paraguayo. El onceno del “Rayadito” estuvo conformado por Wilson Quiñónez bajo los tres palos, protegido por una línea defensiva con Maximiliano García, Luis Fernando Cáceres, Mattías Parris y Pablo Aveiro. En la zona medular se desempeñaron Bruno Piñatares, Héctor Villamayor, Elías Ortiz y Víctor Céspedes, mientras que la responsabilidad del ataque recayó en la dupla compuesta por Antonio Oviedo y Jeferson Torales.