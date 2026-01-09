Olimpia: El Expreso Decano, con tour rioplatense

Será una corta pero intensa fase para Olimpia en la que el entrenador Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez podrá sacar un diagnóstico del amplio plantel que cuenta con una decena de incorporaciones.

Luego del amistoso casero del martes con Trinidense (en la Villa, a las 07:30), se vendrá el viaje a Montevideo para participar de la Serie Río de la Plata.

El más ganador de nuestro fútbol medirá fuerzas el jueves con Colo Colo (21:00), en la capital oriental. Después se producirá el viaje a Buenos Aires para el enfrentamiento dominical con Boca Juniors, a disputarse en San Nicolás (21:15). Este choque también forma parte del torneo de verano y será igualmente proyectado por ESPN y Disney +.

Los franjeados enfrentaron el jueves a San Lorenzo en la Villa fernandina. El equipo B empató 2-2, con buenas actuaciones del lateral izquierdo ecuatoriano Aníbal Chalá y el volante ofensivo Luis Abreu.

El elenco A se impuso por 4-1, en un duelo en el que se destacó Iván Leguizamón, con dos anotaciones y un poder de desequilibrio exhibido en los tramos iniciales del amistoso, en los que marcó una clara diferencia.

El Expreso Decano necesita que todos los componentes funcionen bien para llegar al destino, que es el éxito, después de una pobre temporada 2025.

La competencia oficial se abrirá el viernes 23 del corriente mes. Olimpia jugará de entrada el clásico añejo con Guaraní, que se cumpliría el domingo 25, en el Defensores del Chaco.

Posteriormente vendrá el choque contra 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero, para el cierre del movido primer mes de año.