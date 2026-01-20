Hugo Sandoval, el ‘9’ que incorpora Olimpia para el 2026

Hugo Sandoval será la próxima incorporación de Olimpia en la antesala del comienzo de la temporada. El futbolista paraguayo llegó a un acuerdo con el Decano para reforzar el plantel: procedente de Recoleta FC, el vínculo será a préstamo por un año con opción a compra. En 2025, el delantero convirtió 9 goles y entregó 3 asistencias en 38 partidos disputados.

“Con el jugador estamos de acuerdo en que debe seguir su carrera en Olimpia”, comentó el representante del jugador al Cardinal Deportivo. “El presidente (Rodrigo) Nogués ya arregló con nosotros. Falta cerrar el acuerdo con el presidente de Recoleta (Luis Vidal). Está bien encaminado”, añadió Hugo Gaona sobre la operación entre el Franjeado y el Canario.

