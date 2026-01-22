Hugo Sandoval, oficialmente presentado en Olimpia

A pesar de los diversos nombres que circularon en el entorno de la institución, la directiva del Decano se decantó por un perfil de lucha y pleno conocimiento del fútbol local. Bajo el apodo de “El Tanque del Este”, Sandoval fue recibido en las plataformas digitales del club con un mensaje que define sus principales virtudes: “Desde Ciudad del Este, físico, sacrificio y carácter. El ‘Tanque del Este’ ya está en casa”.

El atacante de 25 años se integra a la entidad de Para Uno en calidad de préstamo por un año. El contrato incluye además una opción de compra, herramienta que permitiría a Olimpia asegurar su ficha de forma definitiva dependiendo de su rendimiento a lo largo de esta temporada 2026.

Desde Ciudad del Este.



Físico, sacrificio y carácter.



El Tanque del Este ya está en casa.



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚𝐥 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐝𝐞 𝐭𝐮𝐬 𝐚𝐦𝐨𝐫𝐞𝐬, 𝐇𝐮𝐠𝐨! 🫡 pic.twitter.com/AeWQHm2D15 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) January 22, 2026

Tras confirmarse el traspaso, Sandoval brindó sus primeras declaraciones, en las que fue evidente la carga emocional que conlleva vestir la franja negra. Al ser consultado sobre la relevancia de este salto en su trayectoria, el futbolista fue categórico: “Significa mucho, es un paso bastante importante para mi carrera, venir en el más grande del país, con todas las ganas, con mucha ilusión de hacer las cosas bien”.

Asimismo, el nuevo artillero decano reveló que la decisión de aceptar la propuesta fue instantánea, motivada por un sentimiento que lo acompaña desde la infancia y que comparte con su entorno más cercano. “La verdad que sin dudar, estaba queriendo venir, es mi club desde chiquito, como la de toda mi familia, así es que estoy cumpliendo mi sueño, como la de toda mi familia”.

Lejos de realizar promesas excesivas, el “Tanque” prefirió presentarse ante la exigente afición olimpista describiendo su estilo dentro del campo de juego, donde destaca por su despliegue físico y su compromiso en cada jugada. “Hugo Sandoval es un centrodelantero que en todos los partidos que le toque jugar, pelea hasta la última pelota, que busca siempre el gol, voy a dar todo de mí”.