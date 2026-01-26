Sebastián Ferreira: “Estuvimos a la altura del primer partido”

Carlos Sebastián Ferreira necesitó cinco minutos para convertir el primer gol del clásico más añejo. El delantero de 27 años encaminó el triunfo y acabó siendo la figura del 2-1 sobre Guaraní en medio de las intenciones de Olimpia de contratar a un nuevo “9″. “Arrancamos de la mejor manera”, expresó el goleador, que en el torneo Clausura pasado había anotado 5 tantos.

Lea más: Sebastián Ferreira: “Si viene un nueve que aporte, bienvenido sea”

“La hincada nos acompañó como siempre y estuvimos a la altura de este primer partido. Esperamos el apoyo de la gente en todo el campeonato, que nosotros vamos a poner de nuestra parte en la cancha”, mencionó Ferreira, quien llegó a las 50 anotaciones en el fútbol paraguayo. “Gol cincuenta en el fútbol paraguayo y esperamos que sean muchos más”, deseó.

Ferreira destacó la pretemporada y apuntó que “empezar temprano ayudó mucho”. “Hicimos una buena pretemporada. Si bien hay nuevos compañeros, empezar temprano la pretemporada ayudó mucho. Si bien nos seguimos conociendo, arrancamos de la mejor manera y esperemos seguir así”, explicó atacante a Tigo Sports al finalizar el encuentro en el Defensores del Chaco.

EL 50



⚽️El atacante Carlos Sebastián Ferreira abrió el camino del triunfo para Olimpia, llegó a su gol 50 en el fútbol paraguayo y fue figura en la victoria sobre Guaraní.



🗣️"Todos juntos vamos a estirar el carro para el mismo lado para poder ser campeones". pic.twitter.com/RhVxTFG6qu — Tigo Sports (@TigoSportsPY) January 26, 2026

Sebastián Ferreira y la hinchada de Olimpia

“Esto es Olimpia. Olimpia siempre demuestra lo grande que es, la hinchada que tiene. Si bien el torneo pasado no nos fue muy bien, ahora con el apoyo de la gente vamos a estirar el carro para el mismo lado, que es salir campeón”, auguró Carlos Sebastián Ferreira después de un debuta a estadio lleno tras la vergonzosa campaña del Franjeado en la temporada anterior.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy