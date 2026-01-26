Sebastián Ferreira: “Si viene un nueve que aporte, bienvenido sea”

Olimpia debutó en el torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo con un triunfo 2-1 sobre Guaraní en el Defensores del Chaco. En medio de las gestiones para contratar a un número nueve, Carlos Sebastián Ferreira sacó pecho, convirtió de cabeza el 1-0 parcial y fue la figura de la victoria del Decano en el clásico más añejo.

Lea más: Sebastián Ferreira: El gol y “estuvimos a la altura del primer partido”

Ferreira, quien llegó a los 50 tantos en la Primera División de Paraguay, habló de la posible llegada de otro centro delantero. “Si viene un nueve que aporte, bienvenido sea”, expresó el delantero a Tigo Sports. “Nosotros también somos conscientes del equipo que tenemos, si agarramos nuestra mejor versión estamos para pelear cosas importantes”, añadió el atacante.

Carlos Sebastián Ferreira: 5 goles en 2025

Ferreira comenzó el campeonato tal y como había iniciado el torneo Clausura pasado, en el que había marcado en los primeros tres encuentros hasta sufrir una lesión en el pie (terminó el certamen con 5 goles). “Tenemos el torneo local y la Copa Sudamericana enfrente. Si cada uno agarra su mejor versión nos irá súper bien”, finalizó el ex Rosario Central.

Carlos Sebastián Ferreira luego del triunfo