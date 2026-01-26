Olimpia
26 de enero de 2026 - 09:11

Sebastián Ferreira: “Si viene un nueve que aporte, bienvenido sea”

Carlos Sebastián Ferreira, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Guaraní por la primera fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Carlos Sebastián Ferreira arrancó el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay con gol. El delantero encaminó con un cabezazo el triunfo 2-1 de Olimpia sobre Guaraní en el debut.

Por ABC Color

Olimpia debutó en el torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo con un triunfo 2-1 sobre Guaraní en el Defensores del Chaco. En medio de las gestiones para contratar a un número nueve, Carlos Sebastián Ferreira sacó pecho, convirtió de cabeza el 1-0 parcial y fue la figura de la victoria del Decano en el clásico más añejo.

Ferreira, quien llegó a los 50 tantos en la Primera División de Paraguay, habló de la posible llegada de otro centro delantero. “Si viene un nueve que aporte, bienvenido sea”, expresó el delantero a Tigo Sports. “Nosotros también somos conscientes del equipo que tenemos, si agarramos nuestra mejor versión estamos para pelear cosas importantes”, añadió el atacante.

Carlos Sebastián Ferreira: 5 goles en 2025

Ferreira comenzó el campeonato tal y como había iniciado el torneo Clausura pasado, en el que había marcado en los primeros tres encuentros hasta sufrir una lesión en el pie (terminó el certamen con 5 goles). “Tenemos el torneo local y la Copa Sudamericana enfrente. Si cada uno agarra su mejor versión nos irá súper bien”, finalizó el ex Rosario Central.

Carlos Sebastián Ferreira luego del triunfo