Sebastián Ferreira: La asistencia de Alan Rodríguez y el gol

Olimpia derrotó 2-1 a Guaraní en el arranque del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano debutó con un triunfo que cortó una racha de 6 encuentros sin superar al Aborigen, que ilusiona a los hinchas y que dejó en evidencia que el “9” titular es Carlos Sebastián Ferreira. El delantero tardó solo 5 minutos para romper el cero y encaminar la victoria.

“Siempre analizamos al rival, sabia que los dos centrales de Guaraní son fuertes y son grandes, pero me tuve que bancar ahí todo el partido”, expresó Ferreira en medio de las gestiones que continúa realizando el club para incorporar a otro centro delantero. “Si cada uno agarra su mejor versión nos irá súper bien”, aseguró el atacante al finalizar el partido en el Defensores del Chaco.

Ferreira y la asistencia de Alan Rodríguez

El gol de Carlos Sebastián Ferreira fue con asistencia de Alan Rodríguez. El ex Cerro Porteño envió un centro letal para el cabezazo del ex Rosario Central, que reveló que en la pretemporada “estuvimos hablando de eso”. “Durante la pretemporada estuvimos hablando de eso. Jodíamos, es muy amigo mío, que en el primer partido ya tenia que dar una asistencia y así fue”, contó.

El gol de Carlos Sebastián Ferreira para el 1-0