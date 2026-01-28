La formación de Olimpia para enfrentar hoy a 2 de Mayo

Olimpia disputa hoy la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano, que debutó con triunfo 2-1 ante Guaraní, busca la segunda victoria consecutiva y regresar a la cima de la tabla de posiciones (Nacional lidera con 6 puntos). Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tiene definido el equipo: ¡hay cinco cambios!

Sánchez no solo modifica la formación por la expulsión de Raúl Cáceres en el clásico más añejo sino que también, para administrar el desgaste físico de varios futbolistas con relación al partido anterior y a la seguidilla de encuentros (vuelve a jugar el domingo vs. Sportivo Trinidense). Salvo la portería, el técnico argentino mueve el resto.

Olimpia: Los cambios contra 2 de Mayo

Tres de las cinco variantes están en defensa: la primera, Fernando Cardozo por el sancionado Cáceres; la segunda, Gustavo Vargas por Juan Vera y el ecuatoriano Anibal Chalá por Alan Rodríguez. El siguiente cambio es en el medio: Alex Franco por el experimentado Richard Ortiz. Y por último, el ataque: Iván Leguizamón por Rodney Redes.

Del once que Vitamina alineó ante el Aurinegro el domingo pasado en Sajonia, continúan Gastón Olveira en el arco; Mateo Gamarra en la zaga; Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana en el mediocampo; y el Sub 19 Eduardo Delmás y Carlos Sebastián Ferreira, quien marcó el 1-0 parcial con una definición de cabeza, en el ataque.

La formación de Olimpia vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Fernando Cardozo, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Anibal Chalá; Juan Alfaro, Alex Franco, Hugo Quintana; Eduardo Delmás, Iván Leguizamón y Sebastián Ferreira.