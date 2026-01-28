Las fotos de Olimpia en la previa del partido ante 2 de Mayo

Olimpia disputa hoy la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano visita a 2 de Mayo en el Río Parapiti de Pedro Juan Caballero: el partido comienza a las 20:15 con arbitraje de Mario Díaz de Vivar y transmisión de ABC Cardinal 730 AM. En la previa, Mateo Gamarra fue protagonista de una de las postales en el Alta Vista, hotel en el que concentra el plantel.

Lea más: A qué hora juega hoy 2 de Mayo vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Postales en la previa de 2 de Mayo vs. Olimpia