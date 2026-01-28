28 de enero de 2026 - 15:25
Las fotos de Olimpia en la previa del partido ante 2 de Mayo Olimpia enfrenta hoy a 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Olimpia disputa hoy la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano visita a 2 de Mayo en el Río Parapiti de Pedro Juan Caballero: el partido comienza a las 20:15 con arbitraje de Mario Díaz de Vivar y transmisión de ABC Cardinal 730 AM. En la previa, Mateo Gamarra fue protagonista de una de las postales en el Alta Vista, hotel en el que concentra el plantel. Lea más: A qué hora juega hoy 2 de Mayo vs. Olimpia y dónde ver en vivo Postales en la previa de 2 de Mayo vs. Olimpia Los hinchas adquieren las entradas para el partido 2 de Mayo vs. Olimpia por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en las boleterías del estadio Río Parapiti, en Pedro Juan Caballero, Paraguay. Los hinchas adquieren las entradas para el partido 2 de Mayo vs. Olimpia por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en las boleterías del estadio Río Parapiti, en Pedro Juan Caballero, Paraguay. Banderas y camisetas de Olimpia y 2 de Mayo en las calles de Pedro Juan Caballero en la previa del partido ante 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El hotel de concentración de Olimpia en la previa del partido ante 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en Pedro Juan Caballero, Paraguay. Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, saluda fuera del hotel de concentración de Olimpia en Pedro Juan Caballero en la previa del partido ante 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, saluda fuera del hotel de concentración de Olimpia en Pedro Juan Caballero en la previa del partido ante 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Integrantes del cuerpo técnico de Pablo Sánchez y parte de la comisión directiva de Olimpia dejan el hotel de concentración del plantel en Pedro Juan Caballero en la previa del partido ante 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Integrantes del cuerpo técnico de Pablo Sánchez y parte de la comisión directiva de Olimpia dejan el hotel de concentración del plantel en Pedro Juan Caballero en la previa del partido ante 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Integrantes del cuerpo técnico de Pablo Sánchez y parte de la comisión directiva de Olimpia dejan el hotel de concentración del plantel en Pedro Juan Caballero en la previa del partido ante 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Hinchas de Olimpia con un cartel que nombra a Mateo Gamarra en las afueras del hotel de concentración en Pedro Juan Caballero en la previa del partido ante 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Mateo Gamarra, jugador de Olimpia, recibió a los hinchas en el hotel de concentración en Pedro Juan Caballero en la previa del partido ante 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Mateo Gamarra, jugador de Olimpia, recibió a los hinchas en el hotel de concentración en Pedro Juan Caballero en la previa del partido ante 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Mateo Gamarra, jugador de Olimpia, recibió a los hinchas en el hotel de concentración en Pedro Juan Caballero en la previa del partido ante 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Mateo Gamarra, jugador de Olimpia, recibió a los hinchas en el hotel de concentración en Pedro Juan Caballero en la previa del partido ante 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Mateo Gamarra, jugador de Olimpia, recibió a los hinchas en el hotel de concentración en Pedro Juan Caballero en la previa del partido ante 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Mateo Gamarra, jugador de Olimpia, recibió a los hinchas en el hotel de concentración en Pedro Juan Caballero en la previa del partido ante 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Hinchas de Olimpia con un cartel que nombra a Mateo Gamarra en las afueras del hotel de concentración en Pedro Juan Caballero en la previa del partido ante 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.