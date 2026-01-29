“Vitamina” Sánchez tras el empate: “Fuimos sumamente ineficaces”

Para el estratega argentino, el funcionamiento colectivo fue superior a lo mostrado en el estreno, aunque el resultado no reflejó ese dominio: “Como positivo rescato que, de alguna manera, el equipo jugó como nosotros pretendíamos que juegue. Incluso, el fútbol tiene estas cosas raras; incluso entiendo que jugamos bastante mejor que el fin de semana pasado. Tuvimos 66% de posesión del balón, 18 remates, 13 situaciones claras. Entonces, claro, si yo digo: ‘quiero que el equipo juegue de determinada manera para de esa manera crear situaciones y de esa manera poder ser competitivo’, hasta ahí bien. Después, bueno, fuimos sumamente ineficaces. Erramos muchísimas situaciones de gol, situaciones claras”.

Sánchez también se refirió al impacto anímico que tuvo el penal fallado y cómo eso cambió la dinámica del partido: “Entonces, el partido o el fútbol es de estados de ánimo y al rival, de alguna manera... Yo, cuando el penal, era un arma de doble filo. Si lo hacíamos, una cosa; si lo errábamos, el rival se iba a agrandar, corríamos ese riesgo. De hecho, enseguida llegó el gol del rival. Ahí sí rescato que el equipo siguió jugando de la misma manera. No cambiamos, no nos volvimos locos, no la tiramos para arriba. Seguimos utilizando las herramientas que habíamos elegido para jugar este partido y conseguimos el empate”.

Sobre el tramo final, el DT explicó los riesgos asumidos en busca de la victoria: “Y después el equipo creyó que se podía ganar y empezamos a asumir algunos riesgos, acompañado de que los dos entrenadores empezamos a hacer los cambios, el partido se termina rompiendo un poco, termina desvirtuándose si se quiere. Nosotros seguimos intentando hasta el final, pero ya quedamos un poquito largos con el cansancio. El rival trataba de aprovechar sus transiciones y se puso peligroso el partido, pero era lo que teníamos que hacer. Un equipo grande tiene que salir a buscar el resultado, lo hicimos, asumimos algunos riesgos y nos queda el sabor muy amargo de no poder haber sido efectivos en la zona final, que es donde tenemos que ser eficaces”.

El entrenador justificó las modificaciones realizadas, destacando la polifuncionalidad de Hugo Quintana y el ingreso de hombres de refresco: “Para mí hicieron un buen partido, Alex Franco hizo un muy buen partido y Eduardo Delmás también, pero la idea era refrescar esa zona con dos jugadores como Alejandro Silva y Adrián Alcaraz. Hugo entendemos que sigue siendo importante en las posiciones que le toque, empezó como interior por izquierda, pasó a jugar como extremo por izquierda y después terminó jugando de interior por derecha, y lo hace bien siempre. Y la idea de Ale era justamente aquello que mostró Ale en la jugada que le da el pase a Leguizamón, quien después erra el arco; eso era lo que buscábamos. Adrián entendemos que entró muy bien, porque el rival donde nos quiso apretar y empezamos a jugar un poquito más directo, Adrián es especialista en atacar esos espacios. Pero bueno, como le dije antes, no nos resultó lo que buscábamos porque claramente queríamos ganar el partido, y lo demostramos con todos los cambios que hicimos”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al ser consultado sobre nombres específicos, “Vitamina” fue puntual sobre el aporte del capitán Richard Ortiz: “Richard, en su lugar natural, lo hizo bien, distribuyó bien el juego. Incluso, si no me equivoco, una de las primeras pelotas que toca, el pase largo que le pone a Leguizamón para la jugada del penal, poniendo a un compañero en una situación de riesgo absoluto que genera el penal. Después distribuyó muy bien; él tiene un buen pase corto, buen juego interior, tiene pase largo para destrabar algún tipo de situaciones, y él entró bien, entró justamente a eso: a ver si podíamos tener un poquito de volumen de juego a la hora del pase final”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, detalló el rol que busca para Alejandro Silva en su esquema: “Yo le pido a Ale que juegue, ojalá, lo más cerca posible del área rival y no tan cerca —y no en referencia— a los centrales. Ale también... son futbolistas que disfrutan de tener la pelota y cuando pasa mucho tiempo que no la tienen, van muy cerca de los centrales a sacarse la pelota, y ahí no nos sirve demasiado Ale. Pero saliendo de esa situación, creo que todos entraron bien. Creo que todos entraron bien a un partido complicado, donde el rival se defendió bien, se defendió con mucha gente y apostó claramente al contraataque, en donde cuando sucede esto hay algunos riesgos, pero en líneas generales me voy conforme con todos los muchachos que hicieron un gran esfuerzo”.