Hugo Quintana: “Estamos para grandes cosas, estamos jugando bien”

Al ser consultado sobre sus sensaciones inmediatas tras el pitazo final, Quintana destacó el esfuerzo colectivo y el rol de la afición decana: “Muy feliz por el equipo porque luchamos hasta el final. Feliz por el gol, por la asistencia, pero más feliz por ayudar al equipo que es lo más importante, ganar con nuestra gente que apoyó hasta el final, que siempre nos apoya hasta el último minuto y bueno, en esta victoria se la dedicamos a ellos también”.

Lea más: Olimpia sonríe en la agonía del partido ante un complicado Trinidense

Respecto a la paridad que mostró el marcador durante gran parte del juego, reconoció la capacidad del rival: “Sí, la verdad que sí, es un equipo complicado. Pero por suerte pudimos ganar de vuelta, pero sufrido; yo creo que en la próxima tenemos que sufrir menos, pero bueno, luchamos hasta el final y conseguimos la victoria”.

Sobre el desarrollo del primer tiempo, donde Olimpia tuvo una posesión dominante tras el autogol de Melgarejo pero no logró capitalizarla antes del empate de Trinidense, el mediocampista coincidió en que hubo baches de rendimiento: “Sí, yo creo que sí, arrancamos muy bien, yo creo que tuvimos varias situaciones de gol. Después nos quedamos un poco, se vino el empate de ellos y bueno, arrancamos el segundo tiempo como queríamos jugar, yo creo que gracias a eso ganamos el partido”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El volante vive un presente ascendente. “La verdad que siempre trabajo para estar bien, también es mérito de los compañeros que me ayudan bastante. También darle el mérito a ellos porque hacen un gran esfuerzo y bueno, yo siempre trato de ayudar al equipo, que es lo más importante, contento por el gol, la asistencia, pero más contento por la victoria”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con tres fechas disputadas, podría ser el despegue definitivo de Olimpia en la lucha por el título, Quintana fue optimista pero cauto: “Estamos trabajando para eso, estamos yo creo para grandes cosas, estamos jugando bien. Ahora seguir trabajando, que tenemos una semana larga, ya pensar en el próximo partido y hacerlo de la mejor manera y ganar y sumar de a tres de vuelta”.

Finalmente, el volante explicó la función específica que le encomienda el técnico “Vitamina” Sánchez, quien busca en él y en Eduardo Delmás a los principales generadores de fútbol: “Sí, así mismo, tenemos una idea, una idea de juego pactada, yo creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer, por eso a mí también se me facilita mucho porque cuando ya recibo en tres cuartos de cancha puedo girar e ir para adelante, contento por eso porque se me dio el gol hoy, mi primer gol en el campeonato y bueno, ahora hay que seguir así”.