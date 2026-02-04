Mateo Gamarra alcanza el centenar de presentaciones con Olimpia

El homenaje protocolar se vivió con intensidad minutos antes del pitazo inicial. En el coliseo de Sajonia, el presidente de la institución, Rodrigo “Coto” Nogués, hizo entrega de una camiseta enmarcada con el dorsal 100. El marco de emotividad fue total gracias a la presencia de su madre, Doña Vidalia González, y sus familiares más cercanos, quienes compartieron el centro de la escena bajo el estruendoso aplauso de la parcialidad decana.

Sin embargo, el “Sargento” no se conformó con los honores y trasladó el festejo al plano futbolístico con una actuación determinante. De sus pies nació el primer tanto tras un envío largo desde la última línea que forzó el autogol de Diego Melgarejo. Más tarde, reafirmó su buena zurda con una asistencia para el tanto de Hugo Quintana, convirtiéndose en el pilar fundamental de una victoria agónica por 3-2 sobre el complicado elenco del Barrio Santísima Trinidad.

A sus 25 años, el oriundo de la ciudad de Concepción no solo celebra un centenar de batallas, sino que consolida un estatus de referente respaldado por títulos, tras haber conquistado la Copa Paraguay 2021, la Supercopa Paraguay 2021 y el Torneo Clausura 2022. Con esto, el defensor surgido en Independiente de Campo Grande, reafirma su compromiso con el “Rey de Copas”, integrando ya el selecto grupo de futbolistas que alcanzaron las cien presentaciones con la entidad de Para Uno.

