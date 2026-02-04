Olimpia
04 de febrero de 2026 - 19:59

Mateo Gamarra alcanza el centenar de presentaciones con Olimpia

El presidente de Olimpia, Rodrigo "Coto" Nogués entrega al zaguero Mateo Gamarra la camiseta enmarcada por alcanzar 100 partidos con la franja negra.
El presidente de Olimpia, Rodrigo "Coto" Nogués entrega al zaguero Mateo Gamarra la camiseta enmarcada por alcanzar 100 partidos con la franja negra.

El Defensores del Chaco fue escenario de una jornada que Mateo Gamarra guardará para siempre. En la previa del ajustado triunfo de Olimpia ante Sportivo Trinidense, el zaguero central inscribió su nombre en las páginas doradas del club, al alcanzar la cifra de 100 partidos oficiales defendiendo la franja negra, institución a la que volvió tras dos temporadas en el fútbol brasileño.

Por ABC Color

El homenaje protocolar se vivió con intensidad minutos antes del pitazo inicial. En el coliseo de Sajonia, el presidente de la institución, Rodrigo “Coto” Nogués, hizo entrega de una camiseta enmarcada con el dorsal 100. El marco de emotividad fue total gracias a la presencia de su madre, Doña Vidalia González, y sus familiares más cercanos, quienes compartieron el centro de la escena bajo el estruendoso aplauso de la parcialidad decana.

Lea más: Rodrigo Nogués sobre Hugo Quintana: “No tiene precio ahora, vamos a salir campeones con él”

Sin embargo, el “Sargento” no se conformó con los honores y trasladó el festejo al plano futbolístico con una actuación determinante. De sus pies nació el primer tanto tras un envío largo desde la última línea que forzó el autogol de Diego Melgarejo. Más tarde, reafirmó su buena zurda con una asistencia para el tanto de Hugo Quintana, convirtiéndose en el pilar fundamental de una victoria agónica por 3-2 sobre el complicado elenco del Barrio Santísima Trinidad.

El zaguero de Olimpia, Mateo Gamarra recibe la camiseta enmarcada por el centenar de partidos acompañado por sus familiares.
El zaguero de Olimpia, Mateo Gamarra recibe la camiseta enmarcada por el centenar de partidos acompañado por sus familiares.

A sus 25 años, el oriundo de la ciudad de Concepción no solo celebra un centenar de batallas, sino que consolida un estatus de referente respaldado por títulos, tras haber conquistado la Copa Paraguay 2021, la Supercopa Paraguay 2021 y el Torneo Clausura 2022. Con esto, el defensor surgido en Independiente de Campo Grande, reafirma su compromiso con el “Rey de Copas”, integrando ya el selecto grupo de futbolistas que alcanzaron las cien presentaciones con la entidad de Para Uno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy