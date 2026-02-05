Olimpia
05 de febrero de 2026 - 15:18

El nuevo informe médico de Olimpia indica que Lucas Morales irá a cirugía

El uruguayo Lucas Morales (i), futbolista de Olimpia, disputa el balón en un partido frente a Sportivo Ameliano por la cuarta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.
La situación del lateral uruguayo Lucas Morales encabeza el informe médico del Club Olimpia, confirmándose que el jugador deberá someterse a una intervención quirúrgica tras detectarse una hernia inguinal bilateral. Esta lesión representa el caso más complejo del plantel actual; aunque el periodo exacto de baja se ratificará tras la operación, se estima que su rehabilitación demandará al menos dos meses fuera de las canchas.

Por ABC Color

En una etapa intermedia de recuperación se encuentra el delantero Derlis González, quien acaba de ingresar a su tercer mes de postoperatorio. Según el boletín de la sanidad franjeada, el atacante evoluciona satisfactoriamente y cumple con rigor el protocolo establecido por su cirujano, avanzando con firmeza hacia las fases finales de su rehabilitación.

Respecto a Richard “Cachorro” Sánchez, el volante recientemente incorporado, atraviesa actualmente la fase de readaptación física debido a una fatiga muscular en los gemelos de ambas piernas, cuadro que había sido detectado durante su evaluación inicial. El jugador viene cumpliendo satisfactoriamente con el protocolo médico establecido, lo que le permite integrarse de forma progresiva a las actividades grupales junto al resto de sus compañeros.

El reporte médico presentado por Olimpia

