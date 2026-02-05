El nuevo informe médico de Olimpia indica que Lucas Morales irá a cirugía

En una etapa intermedia de recuperación se encuentra el delantero Derlis González, quien acaba de ingresar a su tercer mes de postoperatorio. Según el boletín de la sanidad franjeada, el atacante evoluciona satisfactoriamente y cumple con rigor el protocolo establecido por su cirujano, avanzando con firmeza hacia las fases finales de su rehabilitación.
Respecto a Richard “Cachorro” Sánchez, el volante recientemente incorporado, atraviesa actualmente la fase de readaptación física debido a una fatiga muscular en los gemelos de ambas piernas, cuadro que había sido detectado durante su evaluación inicial. El jugador viene cumpliendo satisfactoriamente con el protocolo médico establecido, lo que le permite integrarse de forma progresiva a las actividades grupales junto al resto de sus compañeros.