“Fue una p... vergüenza el árbitro”: Rodrigo Nogués contra Blas Romero

Rodrigo Nogués explotó contra Blas Romero al finalizar el partido de Olimpia ante Nacional por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El presidente del Decano criticó el arbitraje en medio de los festejos del agónico triunfo 2-1 en el Arsenio Erico. “Espero que pueda dormir bien el referí hoy”, comenzó el titular a ABC Cardinal.

“Creo que será el más triste con este resultado”, apuntó Coto con relación a Romero. “Fue una p... vergüenza el referí”, disparó el directivo antes de bajar a la zona de vestuarios para celebrar la victoria, que posiciona al Rey de Copas en la cima de la tabla de posiciones con 1 punto de ventaja sobre la Academia y 2 con relación a Cerro Porteño y Recoleta FC.

