Iván Leguizamón: “Ganar en el último minuto es hermoso”

Olimpia ganó un partido clave a dos fechas del primer superclásico del fútbol paraguayo. El Decano derrotó al líder del torneo Apertura 2026 con gol de Alex Franco a los 96 minutos y escaló a la cima de la tabla de posiciones. “Ganar en el último minuto es hermoso”, expresó Iván Leguizamón al finalizar el encuentro ante Nacional en el Arsenio Erico.

“Creo que el equipo partido a partido va mejorando. Estos son triunfos que te dan energía, que te dan confianza para seguir adelante. Este es el camino y hay que seguir”, continuó el atacante a Tigo Sports. “No es nada casual, lo buscamos, lo intentamos y nos llevamos los tres puntos de visitante que era un triunfo que necesitábamos”, valoró.

🎙️"Ganar en el último minuto es hermoso, el equipo va mejorando partido a partido, este es el camino a seguir", mencionó el atacante.#AperturaAPF2026

“Fuimos superiores a Nacional”

Leguizamón señaló que el rendimiento del equipo fue el deseado y trabajado por el técnico Pablo ‘Vitamina’ Sánchez. “Nos pide ser un equipo corto e intenso. Lo logramos y demostramos en la cancha. Fuimos superiores a Nacional, tuvimos la más claras nosotros y se dio el triunfo”, explicó el ex futbolista de San Lorenzo y de la selección de Paraguay.