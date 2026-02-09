“No lo pensamos todavía”: Iván Leguizamón y el superclásico

Olimpia y Cerro Porteño juegan el primer superclásico de la temporada en dos semanas. Pero antes, tanto el Decano como el Ciclón disputan la quinta fecha. El Franjeado defenderá la punta del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay contra Rubio Ñu: el sábado 14 de febrero, a las 18:30, en el Defensores del Chaco de Asunción.

Después del triunfo clave 2-1 sobre Nacional con un tanto agónico de Alex Franco a los 96 minutos, Iván Leguizamón habló del partido frente al Ciclón, pero dejó en claro que “primero iremos por Rubio Ñu y no hay que subestimar a los rivales”. “No lo pensamos todavía, tenemos un partido difícil. No hay que subestimar a los rivales”, expresó a Tigo Sports.

Iván Leguizamón fue la figura del partido ante Nacional y dejó sus sensaciones.



"Ganar en el último minuto es hermoso, el equipo va mejorando partido a partido, este es el camino a seguir", mencionó el atacante.

“Luego pensaremos en el clásico”

“Rubio Ñu es un equipo que juega bien y que intenta”, añadió el atacante. “Lo hablaremos en la semana porque es un rival que juega. Primero iremos por Rubio Ñu y luego pensaremos en el clásico”, finalizó el extremo de 23 años, que arrancó de titular, disputó los noventa minutos y fue elegido la figura del encuentro por la transmisión televisiva.