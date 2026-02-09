Olimpia
09 de febrero de 2026 - 14:45

‘Vitamina’: “No me habían preguntado nunca por el árbitro”

El argentino Pablo Sánchez, entrenador de Olimpia, durante el partido frente a Nacional por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
El argentino Pablo Sánchez, entrenador de Olimpia, durante el partido frente a Nacional por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Pablo ‘Vitamina’ Sánchez evitó opinar de Blas Romero, quien fue muy criticado por Rodrigo Nogués y otros directivos de Olimpia luego de la victoria 2-1 sobre Nacional.

Por ABC Color

Olimpia superó 2-1 a Nacional en un partido que no escapó de la polémica y de las duras críticas al árbitro Blas Romero. Segundos después del pitazo final, el presidente Rodrigo Nogués, al igual que otros directivos del club, explotó contra el juez. Por su parte, en la conferencia, el técnico Pablo ‘Vitamina’ Sánchez evitó opinar sobre el referí porque “tengo riesgo de sanción”.

Lea más: “Fue una p... vergüenza el árbitro”: Rodrigo Nogués contra Blas Romero

Sánchez no había hablado de ningún árbitro en las fechas anteriores y cuando fue consultado sobre el arbitraje de Romero, respondió que “no me habían preguntado nunca por el árbitro”. “Ahora me preguntan y por algo me preguntan”, manifestó el técnico argentino. “Desde mi lugar tengo el riesgo de alguna sanción y que se enojen conmigo”, subrayó el argentino.

El árbitro Blas Romero expulsa a un asistente técnico de Pablo 'Vitamina' Sánchez, entrenador de Olimpia, en el partido frente a Nacional por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
El árbitro Blas Romero expulsa a un asistente técnico de Pablo 'Vitamina' Sánchez, entrenador de Olimpia, en el partido frente a Nacional por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

‘Vitamina’: “No voy a opinar”

“No voy a opinar. Voy a dejar que se encargue el público, la gente, hoy hay muchas herramientas y el termómetro estará en el público y en la prensa”, cerró ‘Vitamina’, que sumó la tercera victoria en cuatro presentaciones, siendo puntero con 10 unidades en la tabla de posiciones del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.