‘Vitamina’: “No me habían preguntado nunca por el árbitro”

Olimpia superó 2-1 a Nacional en un partido que no escapó de la polémica y de las duras críticas al árbitro Blas Romero. Segundos después del pitazo final, el presidente Rodrigo Nogués, al igual que otros directivos del club, explotó contra el juez. Por su parte, en la conferencia, el técnico Pablo ‘Vitamina’ Sánchez evitó opinar sobre el referí porque “tengo riesgo de sanción”.

Sánchez no había hablado de ningún árbitro en las fechas anteriores y cuando fue consultado sobre el arbitraje de Romero, respondió que “no me habían preguntado nunca por el árbitro”. “Ahora me preguntan y por algo me preguntan”, manifestó el técnico argentino. “Desde mi lugar tengo el riesgo de alguna sanción y que se enojen conmigo”, subrayó el argentino.

‘Vitamina’: “No voy a opinar”

“No voy a opinar. Voy a dejar que se encargue el público, la gente, hoy hay muchas herramientas y el termómetro estará en el público y en la prensa”, cerró ‘Vitamina’, que sumó la tercera victoria en cuatro presentaciones, siendo puntero con 10 unidades en la tabla de posiciones del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.