El origen de William Paats inspira la tercera camiseta de Olimpia

Mediante sus redes sociales, la entidad de Para Uno presentó la camiseta con un mensaje cargado de simbolismo que conecta el puerto de salida del fundador con la pasión actual del club: “Antes de la Gloria, hubo un origen. Allá donde todo empezó, flamea una bandera distinta pero franjeada. Desde Rotterdam, Países Bajos, zarpó el fundador de nuestro Club. Y con él viajó la pasión más grande que existe. De Rotterdam para el mundo. De Paats para la eternidad”.

Lea más: Gastón Olveira, cerca de obtener la nacionalidad paraguaya

Antes de la Gloria, hubo un origen.



Allá donde todo empezó, flamea una bandera distinta pero franjeada.



Desde Rotterdam, Países Bajos, zarpó el fundador de nuestro Club.

Y con él viajó la pasión más grande que existe.



De Rotterdam para el mundo. De Paats para la eternidad.… pic.twitter.com/9OMCE8QGYA — Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 11, 2026

La trayectoria del color verde en la piel del Decano

No es la primera vez que el Rey de Copas se aleja de su tradicional blanco y negro para adoptar la gama de los verdes. Con esta nueva propuesta de 2026, el club consolida una tendencia que ha explorado diversas narrativas visuales en el pasado reciente:

El camino comenzó en 2022, cuando la institución sorprendió con una estética disruptiva que fusionaba el verde con detalles en dorado. Aquella indumentaria nació como un tributo directo a la mística del Estadio Manuel Ferreira, popularmente conocido como “El Bosque de Para Uno”. El modelo destacaba por su elegancia clásica, incorporando un cuello tipo polo con botones y una trama frontal. Además, el diseño conmemoraba los 120 años de fundación con un escudo en tonos dorado y negro, coronado en la parte posterior por la imponente leyenda “Campeón del Mundo”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para la temporada 2023, el club mantuvo la apuesta por la tonalidad esmeralda, aunque con una ejecución técnica distinta. A diferencia de la sobriedad del modelo anterior, esta casaca presentó un juego dinámico de texturas a través de diversas franjas horizontales que combinaban distintos matices de verde. Hoy, la versión de 2026 cierra este círculo cromático, dejando atrás los homenajes locales para cruzar el Atlántico y rescatar la herencia neerlandesa de William Paats, reafirmando que cada hilo de la nueva piel tiene una raíz profunda en la historia de la entidad.