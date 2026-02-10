Gastón Olveira, cerca de obtener la nacionalidad paraguaya

Según explicó Lezcano, el trámite avanza significativamente y solo restan formalidades administrativas para que el portero charrúa obtenga la nacionalidad paraguaya. “Estamos cerca ya de concluir el proceso, en estos días tendremos que ya estar finiquitando lo que es el proceso de naturalización de Gastón Olveira. En el proceso de naturalización, la resolución debe estar firmada por los nueve ministros de la Corte Suprema y está en ese proceso ahora, de firma. Entonces, como son nueve firmas, nueve ministros de la Corte con el que se debe hablar. Entonces, tiene su lobby correspondiente para poder terminar ese proceso”.

El abogado enfatizó que se encuentran en una etapa de gestión intensiva para acelerar los tiempos legales: “Estamos peleando para que sean los próximos días. Ahora es donde tenemos que apretar y terminar y sacar la resolución firmada ya de su naturalización. El objetivo es ese, se está hablando, se está teniendo la buena predisposición también de la Corte Suprema, entendiendo también esos tiempos y que está latente la posibilidad de que Gastón pueda ser convocado también por la selección. Entonces sería también una especie de causa nacional poder apoyar este proceso en los propios despachos de los ministros”.

Con la mirada puesta en la Albirroja, la defensa legal de Olveira espera que el portero esté disponible para el cuerpo técnico del seleccionado nacional lo antes posible. “Hablando, hablando, te puedo decir que es un sueño (ser convocado por Gustavo Alfaro) suyo poder también estar ahí. Ya depende de los tiempos, pero yo creo que si llegamos le tendrían que probar al menos qué tal le va ahora en el combo este amistoso que viene para marzo. Estamos peleando para poder ya terminar el trámite de Gastón y aparte otro objetivo es que no ocupe el cupo de extranjero para que Olimpia pueda alinear más jugadores extranjeros en el campo”.

El “Tomba” Olveira arribó a Paraguay a mediados de enero de 2021 para custodiar el arco franjeado. Actualmente encara su sexta temporada con la entidad, consolidado como una de las figuras siendo además uno de los capitanes del plantel. En su palmarés con Olimpia destacan cuatro títulos: la Copa Paraguay y la Supercopa Paraguay en 2021, además de las consagraciones en los torneos Clausura de 2022 y 2024.

