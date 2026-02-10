Martín Palermo desmiente a Lucas Pratto: “Eso de que casi llegamos a las manos no es cierto”

Al ser consultado sobre el presunto “cortocircuito” mencionado por el “Oso”, el “Titán” fue tajante al negar cualquier episodio de violencia, aunque reconoció la complejidad de gestionar a un jugador con el que lo une un vínculo anterior. “Eso que dijo que casi llegamos a las manos no es cierto, que tuve varias charlas y bastantes, no discusiones, pero si no en la situación de que tenía que poner ciertas cosas como entrenador, que era lo más difícil que me pasaba hacerlo con él, por la relación que tenía y por los comienzos de él en Boca Juniors y cómo fue su llegada y cómo se dio todo. Después él hizo su carrera y llegó a ser lo que fue como jugador”.

El histórico ex-goleador de Boca Juniors profundizó en lo que significó tener que relegar al banco de suplentes a un futbolista de la trayectoria de Pratto. “Pero en ese momento era toda una incomodidad para mí de tenerlo, de no ponerlo, de que no estaba bien, de que estaba con una lesión y era toda una situación muy incómoda. Sabía que en un momento determinado él me podía ser útil, me podía ser importante dentro de la cancha, pero a su vez después el no estar en sus mejores condiciones no podía dar lo que yo esperaba y yo jugaba un poco con eso. Pero bueno, ahí está donde uno tiene que buscar priorizar lo mejor para el equipo y poner en cancha el que esté mejor”.