Alerta Olimpia: Iván Leguizamón sufrió una lesión, es baja vs. Rubio Ñu y está en duda para superclásico

Malas noticias en Olimpia: Iván Leguizamón está lesionado y no solo es baja contra Rubio Ñu sino que también, está en duda para el primer superclásico de la temporada. El atacante de 23 años sufrió un traumatismo en la rodilla y quedó descartado para disputar la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

Lea más: Iván Leguizamón: “Ganar en el último minuto es hermoso”

Leguizamón jugó los cuatro encuentros del Franjeado en el campeonato: ingresó en la segunda parte del triunfo 2-1 sobre Guaraní, convirtiendo el gol de la victoria a los 90 minutos, mientras que fue titular en los tres restantes. Ahora, el ex San Lorenzo estará ausente el sábado a las 18:30, en el Defensores del Chaco, contra el Albiverde.

⚽️🎙️ Informe de #Olimpia con @arielinsfran83:



🗣️ “Iván Leguizamón sufrió un traumatismo en la rodilla, es baja para enfrentar a Rubio Ñu, y es duda para el Clásico del próximo fin de semana”.#CardinalDeportivo #730AM📻🇵🇾 #ElJuegoQueSentimos #AperturaXABC



🚨 EN VIVO:… pic.twitter.com/NoczUXb1D8 — ABC Deportes (@ABCDeportes) February 12, 2026

¿Iván Leguizamón llega al superclásico?

El cuerpo médico de Olimpia intentará que Iván Leguizamón llegue en condiciones para visitar a Cerro Porteño por la sexta fecha del certamen. El choque más importante del fútbol paraguayo será el sábado 21 en La Nueva Olla. Por el momento, la presencia del ex jugador de la selección de Paraguay contra el Ciclón es una incertidumbre.