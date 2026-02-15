“Vitamina” Sánchez sobre Chalá: “Que se meta, que se contagie...”

El ecuatoriano, quien ingresó a los 56 minutos en reemplazo de un lesionado Alan “Coyote” Rodríguez, no logró aplacar las dudas sobre su rendimiento. Por el contrario, tras protagonizar un penal evitable sobre Anderson Leguizamón, se convirtió en el principal blanco de las críticas de la afición olimpista. Ante este escenario, el DT Pablo “Vitamina” Sánchez reveló los detalles de la charla que mantuvo con el lateral para intentar rescatarlo anímicamente en plena etapa complementaria.

El conductor franjeado fue directo al explicar qué buscaba transmitirle al futbolista en un momento donde la presión externa era asfixiante. Según el entrenador, su pedido fue de pura entrega: “Que se meta, que se contagie, que vea el gran esfuerzo que estábamos haciendo y que lo necesitábamos bien”.

Para el estratega decano, el problema de Chalá trasciende lo táctico y entra en el terreno de la confianza. Sánchez recordó que el jugador todavía arrastra las secuelas de actuaciones anteriores. “Aníbal es un buen jugador, evidentemente lo vamos a tener que inflar un poquito anímicamente, yo creo que sintió el golpe de su no buen partido la última vez que nos había tocado jugar acá, en el Defensores del Chaco (contra Trinidense)”, analizó el técnico con sinceridad.

El argentino subrayó que, para que el equipo funcione, necesita que el ecuatoriano suelte las cargas negativas. “Entonces me parece que todavía no se pudo sacar eso de encima y él necesita sacárselo por el bien de todos, por el bien de él obviamente que sus objetivos deportivos son jugar bien al fútbol y nosotros lo necesitamos bien, porque sabemos que estando bien nos puede dar cosas importantes”, explicó “Vitamina”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, el entrenador también dejó un aviso sobre la exigencia que conlleva jugar en un club como Olimpia: “Ahora, si no está bien, obviamente no va a ser una pieza clave para nosotros, nosotros queremos que se transforme en una pieza clave a Aníbal, entonces bueno, mi pedido fue ese”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La situación de Chalá cobra una relevancia crítica debido a la salida de Alan Rodríguez, quien abandonó el campo por molestias físicas. Esta contingencia abre un debate: de no llegar el “Coyote” en condiciones, Chalá asoma como el reemplazante natural para el próximo compromiso, que será nada menos que ante Cerro Porteño. Con el Superclásico a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico tendrá la difícil tarea de decidir si ratifica la confianza en el ecuatoriano o busca alternativas en una defensa.