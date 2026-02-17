Olimpia: Sebastián Ferreira se pierde dos clásicos por suspensión

Sebas Ferreira recibió la roja directa, que equivale como mínimo dos partidos de suspensión, por lo que será mero espectador en Olimpia en las próximas rondas del torneo Apertura.

El Decano jugará el sábado próximo contra Cerro Porteño en La Nueva Olla, a las 18:30. Luego del superclásico se vendrá el blanco y negro frente a Libertad, fijado para el miércoles 25 en el Defensores del Chaco, a las 20:30.

Sebas inició la temporada con el dorsal 9. Pidió cambiar de número y contra el Laureado de Trinidad utilizó el 11, que venía portando Rodney Redes, transferido a la Liga de Quito.

Con la baja de Ferreira, es casi seguro el ingreso de Adrián Alcaraz.

* Contención. El ecuatoriano Aníbal Chalá (29), quien cometió un penal el fin de semana, tuvo una sesión de psicoterapia que permite el tratamiento y la prevención de problemas relacionados con la salud mental.