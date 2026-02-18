Olimpia: Líneas aéreas Alcaraz

El atleta de Acahay, Adrián Alcaraz, que llegó a Olimpia proveniente de Libertad, es el típico centrodelantero paraguayo, quizás poco lúcido, pero con una entrega total. La cuestión es enviarle el balón por elevación para que baje a un compañero o directamente defina la acción.

Lea más: Ferreira se pierde dos clásicos

La carrera de Alcaraz contempla los clubes locales Sol de América de Rincón y 30 de Abril, desde donde llegó a Libertad. También militó a préstamo en Fernando de la Mora y Guaraní.

Adrián ocupa “de fino” la vacancia del suspendido Carlos Sebastián Ferreira.

El entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez mueve sus piezas en busca del equipo ideal para el clásico.

Con la ida de Rodney Redes a la Liga de Quito quedó un “hueco” en el mediocampo, por lo que el conductor del Expreso busca al sustituto ideal.

El experimentado Richard Sánchez continúa su proceso de recuperación, por lo que no estará presente en la fiesta del fin de semana.