19 de febrero de 2026 - 01:00

Panorama despejado en Olimpia

Milciades Saldívar, Richard Ortiz, Juan Gabriel Benítez, Alipio Colmán, Gustavo Velázquez y Eduardo Cardozo, en el último clásico de 2025.
En Olimpia existe una duda a ser disipada por el técnico Pablo Sánchez para el clásico del sábado contra Cerro Porteño, a cumplirse en la Nueva Olla, a las 18:30. El panorama franjeado se encuentra despejado.

La incógnita en Olimpia para el primer superclásico de la temporada contra Cerro Porteño pasa por la inclusión de Iván Leguizamón, quien se encuentra en avanzada etapa de recuperación o en su defecto el argentino Franco Alfonso, quien aparece como opción.

En los demás puestos, “Vitamina” Sánchez tiene la película clara.

El Decano, que utilizará su vestimenta negra, formará con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Hugo Quintana, Richard Ortiz y Juan Fernando Alfaro; Eduardo Delmás, Adrián Alcaraz y Leguizamón o Alfonso.

Los hinchas franjeados dispondrán de 1.300 localidades en las Plateas Pettengill, con prioridad para los socios del club.

La dirigencia continúa con las gestiones para la contratación de un volante ofensivo. La operación por Rubén Lezcano no está caída, aunque el atleta surgido en Libertad es igualmente pretendido por Gremio de Porto Alegre y Colo Colo, que estarían en condiciones de abonar más dinero por el préstamo al Fluminense.