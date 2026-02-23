Iván Leguizamón, opción ofensiva en Olimpia

Olimpia, el Decano del fútbol paraguayo, viene de recuperar la punta con su victoria del fin se semana sobre Cerro Porteño 1-0, en un duelo en el que presentó un dispositivo especial, poblando el mediocampo y un solo delantero, Adrián Alcaraz, de momento inamovible.

Leguizamón pudo superar una dolencia y estaría a disposición de Pablo Sánchez frente al Guma. El conductor del Expreso deberá realizar las indicaciones a distancia, luego de la expulsión sufrida contra el Ciclón.

Iván, nacido en Asunción y que hizo su carrera en Argentina, llegó al club en enero de 2025 proveniente del San Lorenzo de Almagro. Su marca con la casaca franjeada es de nueve goles en 53 partidos.

La semana se presenta cargada y contempla el viaje a Ciudad del Este para el enfrentamiento del sábado con Ameliano, fijado para las 18:30.

El ambiente en la Villa de Fernando de la Mora es inmejorable. Guarda directa relación con los resultados. Una marcha invicta con cuatro triunfos y dos empates.

* Copa Sudamericana. Olimpia se jugará el año internacional contra Trinidense en la primera instancia de “La gran conquista”.

El duelo con la Cruz amarilla está marcado para el miércoles 4 de marzo en Sajonia, a las 21:30.

El ganador accederá a la fase de grupos, en tanto que el perdedor deberá resignarse a competir en el plano local en lo que resta de la temporada. En 2024, el Rey de Copas fue eliminado por el Sportivo Ameliano.