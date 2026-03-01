‘Vitamina’ Sánchez sobre Rubén Lezcano: “Nos da un salto de calidad”

Para el estratega argentino, la capacidad de Lezcano trasciende una posición fija en el campo: “Los que juegan bien pueden jugar en cualquier lado; puede jugar de interior tranquilamente, porque imaginamos que si lo encontramos en esos lugares, cerca del 9, también puede hacer mucho lío. Cuando juegue de extremo por izquierda, naturalmente su juego va a tender a ir hacia el centro del campo, pero muy bien, muy bien... nos da un salto de calidad”.

Sánchez reveló entre risas una conversación interna con la secretaría técnica que terminó siendo premonitoria sobre la inclusión del jugador desde el arranque. “Bromeando con Juan Pablo Pumpido (Secretario Técnico de Olimpia), le digo: ‘Mira que si el pibe llega a dos o tres días, capaz que lo lleve a la banca’. Él me dice: ‘Cuando lo veas el jueves y el viernes, lo vas a querer poner de titular’. Y así fue, así fue. Dijimos: ‘Bueno, ¿estás bien?’. Sí, el chico venía entrenando, venía muy bien y, aparte, tenía una ilusión muy grande de ponerse la camiseta de Olimpia”.

El técnico subrayó que el deseo del jugador por vestir la franja no fue una exageración mediática, sino un compromiso real que se tradujo en rendimiento: “Yo lo había dicho en alguna conferencia —por ahí alguno no me creyó—, pero aparte me lo había dicho él; no es que yo lo estaba inventando. El chico cumplió: llegó y hoy cumplió dentro de la cancha, que es lo que los hinchas pretenden. Nos da la satisfacción de tener un jugador que nos va a dar un salto de calidad y hoy nos permite seguir siendo punteros e invictos”.

Finalmente, “Vitamina” resaltó las cualidades técnicas que definieron el partido en Ciudad del Este y el valor emocional de tener a un hincha dentro del campo. “El hecho de Lezcano también nos da tranquilidad: tener un jugador tan desequilibrante en el uno contra uno, que es vertical y que generalmente juega para adelante. Ojalá que siga de esta manera en la que arrancó, porque arrancó con el pie derecho. La verdad es que, más allá del esfuerzo de todos, de los pies de él salen los tres puntos. Así que, es una alegría también por su debut, sabiendo que es hincha de Olimpia y porque hizo su primer gol con esta camiseta”.