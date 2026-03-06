El mensaje de Richard Sánchez, tras su rentrée con la camiseta de Olimpia

El mediocampista, formado en la cantera de Para Uno, volvió a vestir la camiseta franjeada tras más de seis años de carrera en el exterior. Su ingreso se produjo al minuto 65 en sustitución de Hugo Quintana, poniendo fin a una espera de ocho partidos desde su regreso oficial al club, tras sus pasos por el América de México y, más recientemente, Racing de Avellaneda.

Tras el encuentro ante el “Triqui” y con la emoción a flor de piel, el volante utilizó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje con la afición, donde no ocultó su gratitud por el proceso vivido. “Feliz por mi retorno con este club que me vio nacer como futbolista profesional. ¡Agradezco a mi familia y amigos por el apoyo en todo momento y por no soltarme en las malas!”.

El “Cachorro”, quien fuera pieza clave en su ciclo inicial en la entidad de Para Uno, también dedicó unas palabras especiales a la parcialidad olimpista, que lo recibió entre aplausos: “Al hincha olimpista, GRACIAS por el recibimiento y cariño que me dieron. Espero dar todo de mí para seguir dándoles muchas alegrías”.