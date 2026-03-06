Dos jugadores de Olimpia integran el once ideal de la primera fase de la Sudamericana

En lo que respecta a los duelos entre equipos paraguayos, el “Decano” logró sellar su pasaporte tras imponerse con lo justo (1-0) al Sportivo Trinidense. Por su parte, el conjunto “Canario” de Recoleta dio la nota al dejar en el camino a Nacional imponiéndose en la tanda de penales, consolidando su histórica primera incursión en el torneo y garantizando su presencia en el sorteo de grupos.

Este viernes, la matriz del fútbol sudamericano publicó el equipo ideal de la semana de competencia, destacando a los rendimientos más altos de la fase previa. En esta selección, Olimpia logró posicionar a dos de sus pilares fundamentales. El portero uruguayo Gastón Olveira fue elegido como el guardameta del once ideal, siendo señalado como el gran responsable de sostener la clasificación paraguaya. Lo acompaña su compañero Rubén Lezcano, cuya actuación fue premiada no solo por su juego, sino por ser el autor del gol que certificó el avance de la franja negra.

A pesar de la gesta deportiva que significó eliminar a un equipo con recorrido copero como la Academia, la Conmebol optó por no incluir a ningún futbolista de Recoleta FC en el equipo ideal de la semana. Esta decisión llama la atención considerando la épica de su clasificación, aunque no empaña el logro colectivo del equipo dirigido por Jorge González Frutos.

El resto del equipo ideal se completó con una variada representación de clubes del continente, incluyendo figuras de Boston River y Montevideo City de Uruguay, Deportivo Cuenca de Ecuador, Audax Italiano y Palestino de Chile, América de Cali e Independiente Medellín de Colombia, además de aportes del Blooming boliviano y Alianza Atlético de Perú. Con este cuadro de honor definido, el certamen entra en una breve pausa antes de que las bolillas comiencen a girar para ordenar el panorama de la próxima etapa.