“De Cerro no sé nada”: Luis Cáceres y el supuesto incentivo

San Lorenzo rescató un valioso punto ante Olimpia por la novena ronda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. Luis Fernando Cáceres, con pasado en el Decano, fue el autor del gol para el 1-1 en el Defensores del Chaco de Asunción. En el día después del empate, el defensor habló del partido y también, de la polémica arenga de Aldo Quiñónez.

Lea más: “Hay plata de Cerro”: la arenga de Aldo Quiñónez vs. Olimpia

El capitán sanlorenzano mencionó que “hay plata de Cerro” durante la entrada en calor en el campo de juego. Al respecto, Cáceres aclaró que “de Cerro Porteño no sé nada”. “Lo que yo sé es que el presidente nos comunicó en la semana que había una bolsa especial, pero venía de su parte. Lo de Cerro no sé nada”, expresó el jugador al Cardinal Deportivo.

La polémica arenga de Aldo Quiñónez

Luis Cáceres: “El incentivo no es malo”

“Teníamos un buen incentivo de parte de nuestro presidente si es que sumábamos puntos. En el club hay premios en todos los partidos, el doble contra rivales directos”, continuó Cáceres, quien apuntó contra el incentivo y dejó en claro que “no es malo”. “El incentivo no es malo. En mi carrera nunca voy a jugar para atrás”, finalizó el ex Rey de Copas.

Lea más: Aldo Quiñónez habló de la polémica arenga vs. Olimpia