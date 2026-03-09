¿Qué dijo el DT de Olimpia sobre la lesión de Iván Leguizamón?

Olimpia no solo cedió 2 puntos contra el último de la tabla de posiciones sino que también, perdió a Iván Leguizamón. El futbolista dejó el campo entre lágrimas, siendo reemplazado por Hugo Quintana a los 40 minutos del primer tiempo. En la conferencia, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez confirmó que el atacante resintió la lesión en el isquiotibial.

“Iván se resintió ahí en el isquiotibial, que lo tuvo a mal traer”, contó el DT luego del empate 1-1 con San Lorenzo por la fecha 9 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. “Es un jugador explosivo, rapidísimo, con el cual estos riesgos existen con el tema de las lesiones en el isquiotibial. Pero todavía no lo evaluaron. Seguramente lo van a evaluar”, insistió.

Así fue la salida de Iván Leguizamón

“Tiene una molestia muscular”

“Para mí, espero que no sea tan grave, más allá de la angustia que tenía Iván por ser reincidente en la lesión. Entiendo que no es tan grave porque no vimos una acción que lo haya lastimado de forma abrupta. Así que eso nos genera expectativas como para que no sea tan grave. Pero claramente tiene una molestia muscular”, finalizó el entrenador sobre Iván Leguizamón.