‘Vitamina’ y por qué alineó un once alternativo vs. San Lorenzo

Olimpia desaprovechó la oportunidad de continuar en la racha de victorias. El Decano, que había ganado los últimos cuatro encuentros, empató 1-1 con Sportivo San Lorenzo, el último de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. De igual forma, el Rey de Copas continúa invicto y en la cima de la clasificación.

Lea más: 'Vitamina': “Perdimos dos puntos y nos duele, nos golpea”

Pero de todas maneras, el no haber perdido no evitó el enojo y las críticas de los hinchas, que apuntaron a la decisión de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez de cambiar nuevamente el equipo. El DT realizó cinco modificaciones con respecto al triunfo 1-0 sobre Sportivo Trinidense y clasificación a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026.

En conferencia, el argentino de 53 años contó la razón por la que volvió a rotar a pesar de que la serie contra Sportivo Trinidense fue en Asunción y después de que contra Sportivo Ameliano, en la ronda anterior, hayan descansado casi todos los titulares. “Habíamos visto que hay jugadores que están jugando mucho y corriendo muchos kilómetros, muchos metros”, comenzó ‘Vitamina’.

⚽️¡SALTO, TOQUE SUTIL Y GOL! Alejandro Silva rompió el cero para el Decano en el Defensores del Chaco.



📺Tigo Sports+



▶️Viví el #AperturaAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/jgeQvaExlS — Tigo Sports (@TigoSportsPY) March 8, 2026

“Estaban un poquito cansados”

“Estaban un poquito cansados. Entonces la idea era, en principio, poder refrescar sobre todo la zona media, donde ingresó Rodrigo (Pérez), Alex Franco y Eduardo Delmás. Entonces de esa manera entendíamos que podíamos tener un poquito más de aire y piernas frescas”, explicó el DT, que en la complementaria incluyó a Adrián Alcaraz, Richard Ortiz, Hugo Quintana y Juan Alfaro.

‘Vitamina’ y el cambio de Alex Franco

“El cambio de Alex Franco, y yo lo hablé con él, es un cambio netamente táctico para poder pasar a jugar con dos delanteros, y no porque lo haya hecho mal. Lo que pasa es que entendíamos que en esta propuesta del rival, en el medio nos sobraba un hombre en esa estructura de gente que tenía la pelota y nos estaba faltando un hombre en el área”, culminó sobre la salida de Alex Franco.