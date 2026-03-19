El Tribunal Disciplinario de la APF intima a Olimpia por una deuda con Ramón Martínez

Ante esta situación, el órgano disciplinario impuso una multa inmediata consistente en 10 salarios mínimos mensuales, la cual debe hacerse efectiva en un plazo máximo de cinco días corridos. Asimismo, se otorgó al Decano un último plazo de gracia de 10 días corridos para cancelar la totalidad de la deuda principal y evitar que el conflicto administrativo se traslade directamente al plano deportivo.

Alerta: castigos que van de la quita de puntos a la pérdida de categoría

De no acreditarse el pago en el tiempo establecido, Olimpia sufrirá la deducción automática de 3 puntos en la tabla de posiciones del actual Torneo Apertura 2026, un golpe que afectaría directamente sus aspiraciones en el campeonato, ya que comanda la clasificación siendo el único invicto del certamen doméstico del primer semestre.

Sin embargo, las consecuencias podrían ser aún más severas si la irregularidad persiste, el club se expone a sanciones de gravedad, que incluyen la prohibición formal de registrar nuevos futbolistas e incluso el descenso de categoría. Ante este escenario, la directiva franjeada se ve obligada a resolver el conflicto financiero con máxima urgencia para blindar su presente buen deportivo y evitar decisiones de escritorio que empañen su campaña.

La Resolución del Tribunal Disciplinario de la APF contra Olimpia.