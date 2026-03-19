Olimpia, un nuevo clásico a la vista

En la primera fecha, Olimpia, el Decano de nuestro balompié, superó al Cacique por 2-1 en Sajonia, con goles de Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón.

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En la sexta ronda salió airoso en el superclásico contra Cerro Porteño en La Nueva Olla 1-0, mediante la anotación del capitán Richard Ortiz.

En la séptima se vino el blanco y negro, con triunfo franjeado sobre Libertad 1-0, mediante la conversión de Adrián Alcaraz.

Pablo Sánchez, conductor técnico del Expreso, dijo que los objetivos trazados a mediano plazo fueron cumplidos, en referencia a la punta, la imbatibilidad en 11 fechas y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, asegurando como mínimo seis juegos internacionales.

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El ambiente reinante en la Villa de Fernando de la Mora es inmejorable. Los resultados positivos motivan al plantel que se dispone a encarar con fuerza el choque del fin de semana contra un rival que está en plena transición, pero hay que confiarse.

Los franjeados vienen de vencer al Sportivo Luqueño por 1-0. Para el entrenador, fue la mejor exposición futbolística del año, pese al marcador ajustado.

Para el cuerpo técnico, lo más importante es la recuperación física de los componentes de la dotación, que a esta altura tienen bien claro el libreto futbolístico de “Vitamina”, simple y efectivo.

Conforme avance “La otra mitad de la gloria”, otrora eslogan de la Copa Sudamericana, hoy “La Gran Conquista”, se vendrán las rotaciones.

* Golpe económico. Olimpia fue intimado por la APF a abonar en un plazo de 10 días al futbolista Ramón Martínez la suma de 104.860 dólares (unos 671.00.000 de guaraníes). El incumplimiento podría ser penado con la reducción de tres puntos. El volante estuvo en el club entre 2023 y 2024. Actualmente milita en Limache de Chile.