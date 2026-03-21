‘Vitamina’ Sánchez: “Aparte de darnos minutos para la regla, nos da mucho juego”

El entrenador argentino fue punzante al explicar qué le faltaba al juvenil para coronar sus buenas actuaciones. Según relató Sánchez, hubo una acción previa que sirvió como detonante para su corrección desde el banco. “Con respecto a Edu, había una jugada anterior en la que se había sacado a un hombre de encima y se la dio a Adrián a la izquierda. Le dije que no, que empezara a probar; que empezara a probar a ver si se atrevía, porque lo conocemos y lo vemos en los entrenamientos”.

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Para “Vitamina”, el aporte de Delmás trasciende la mera obligatoriedad de cumplir con la regla del juvenil. El técnico subrayó que el bautismo de gol del enganche de 18 años es una consecuencia natural de su nivel en el día a día y de su capacidad para generar fútbol asociado. “Le pregunté por qué no hacía aquello que venía haciendo en las prácticas. Así que, bueno, me alegro mucho porque, al final, es el premio al esfuerzo que está haciendo un chico de 18 años que, aparte de darnos minutos, nos da mucho juego”.