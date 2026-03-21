“Vitamina” Sánchez: “Era un desafío mostrarle a todo el mundo que no nos íbamos a relajar”

Sánchez fue enfático al describir cómo el Decano tuvo que adaptarse a dos realidades distintas durante los 90 minutos para evitar cualquier tipo de relajación en la punta del campeonato. “Era un desafío mostrarle a todo el mundo que no nos íbamos a relajar ni un poquito. El equipo hoy —se lo decía recién a los chicos en el primer balance que hacemos generalmente en el vestuario— jugó dos partidos dentro del mismo. El primero, un primer tiempo donde jugamos muy bien, tuvimos la pelota y fuimos protagonistas; y el segundo tiempo, donde el rival, producto de la necesidad, empezó a jugar largo y a la segunda pelota”.

Lea más: Olimpia rompe el molde de la “mínima diferencia”, derrotando a Guaraní en el clásico añejo

El estratega analizó las dificultades de neutralizar el estilo que impuso el “Aborigen” en el complemento. “Era difícil de evitar ese comportamiento porque, por más que teníamos dos centrodelanteros para evitar que los centrales lanzaran, el que lanzaba generalmente era el arquero. Aparecieron en el inicio del segundo tiempo, esas cinco faltas que nos cobran siempre en contra que, de alguna manera, nos empiezan a condicionar y marcan una tendencia del juego que a nosotros no nos gusta, pero lo aguantamos bien. Por eso les dije: jugamos dos partidos dentro del mismo; en uno jugamos muy bien con la pelota y en el otro demostramos tener mucha garra, mucha valentía y defendimos como teníamos que defender”.

Con respecto al tanto de Mateo Gamarra, que significó la primera victoria por más de un gol de ventaja en lo que va del certamen, Sánchez se mostró pragmático, priorizando el resultado sobre la estadística, aunque reconoció la tranquilidad que esto brinda al entorno. “Tuvimos la fortuna de coronar con un segundo gol que, en definitiva, a mí no me cambia nada: si hubiéramos ganado 1 a 0 era felicidad absoluta, pero bueno, por ahí para el que está un poco inquieto con ese tema, hoy está un poco más tranquilo”.

El DT rescató la resiliencia de su plantel, recordando que este grupo ya ha superado situaciones adversas, como las expulsiones de jugadores clave en jornadas anteriores. “El equipo está bien, siempre demostrando que se puede adaptar a las complejidades de los rivales y a los momentos de cada partido. En ese aspecto, recordemos que hemos jugado contra este rival en la primera rueda casi 50 minutos con un hombre menos con Raúl Cáceres. Después, si no me equivoco, fue contra Rubio Ñu que echaron a Sebastián Ferreira. Nos vamos adaptando a todos los imponderables y a los inconvenientes que se nos vayan presentando, y eso es lo que yo rescato del equipo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, “Vitamina” explicó el razonamiento táctico detrás de mantener a sus dos atacantes mientras el equipo estuvo con once jugadores, buscando asfixiar la salida de Guaraní y generar espacios para volver a proponer su fútbol. “Entendimos que si resignábamos un delantero... lo resigné al final, obviamente, porque nos quedamos con un hombre menos, pero mientras estábamos con once la idea era seguir con los dos porque iba a haber mucho juego directo de ellos, juego largo y disputas. Si nosotros ganábamos esa primera y segunda pelota, íbamos a necesitar gente; si no, entendíamos que la pelota iba a volver, sería nuevamente de los centrales de Guaraní y nos iban a volver a lanzar”.

“De esta manera, entendíamos que haciendo un esfuerzo —porque la idea era capturar una segunda pelota y jugar con ellos para que la aguanten— el equipo podría empezar nuevamente a desplegar el fútbol que hicimos. No lo pudimos hacer durante muchos minutos pero sí en algunos momentos, y encontramos nuevamente el dominio que fue lo que permitió algunas faltas a favor nuestro, los córners, empezar a poder respirar y, a partir de eso, generar chances como la del gol”, complementó en su análisis.