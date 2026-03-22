“Vitamina” Sánchez tras la gresca: “Tenemos que ser más inteligentes y evitar el conflicto”

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, fue consultado sobre si consideraba justificadas las tarjetas rojas y qué información recibió de sus dirigidos en el vestuario. El DT optó por la autocrítica constructiva, enfocándose en la madurez que debe tener un equipo que pelea el campeonato. “No, no las vi. Ahora, si hubo un golpe y está bien echado, ahí nosotros tenemos que ser, el día de mañana, más inteligentes ante episodios de la misma manera. Al final también hay que poner en la balanza que nosotros, por suerte, estamos pasando un buen momento y el rival no; con lo cual, uno sabe que pueden estar incómodos o inquietos por la situación que están viviendo y pasar a este tipo de situaciones de alguna bronca o riña que no es lo ideal”.

Lea más: Olimpia rompe el molde de la “mínima diferencia”, derrotando a Guaraní en el clásico añejo

El argentino lamentó perder a una de sus piezas defensivos para los próximos compromisos, subrayando que en esta etapa del torneo el plantel necesita estar completo. Sin embargo, no dudó en dar un espaldarazo público a su jugador pese al error disciplinario. “Puede suceder, y en caso de que suceda nosotros tenemos que evitar el conflicto. Hoy necesitamos a todos los jugadores y lo de “Tutu” es una gran pérdida, entonces hay que evitarlo. Pero bueno, como le dije a “Tutu”, viene haciendo unos partidos geniales; ya pasó, a dar vuelta la página. Que pasen rápido los partidos que le den de suspensión para que vuelva a estar a disposición”.

Finalmente, el estratega argentino dejó sentada la postura oficial del cuerpo técnico y el club respecto a los desmanes ocurridos en el campo de juego, abogando por el fair play incluso en el fragor de un clásico. “Nosotros obviamente repudiamos esto; no queremos que pase, no queremos la agresión ni de ellos hacia nosotros ni de nosotros hacia ellos”.