Olimpia: Delmás, minutos y experiencia

Beneficiado por el reglamento, que obliga a los clubes a la inclusión de jugadores nacidos desde el 1 de enero de 2007 en adelante, hasta totalizar 900 minutos en el torneo, “Edu” Delmás aprovecha la oportunidad brindada por el entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, para demostrar sus condiciones, aportando el fin de semana un gol para la victoria en el clásico sobre Guaraní por 2-0.

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Gracias al buen nivel demostrado, Eduardo, hijo de los deportistas Jan Patrick Delmás (golf) y Larissa Schaerer (tenis), fue convocado a la selección Sub 20 para los próximos amistosos internacionales en São Paulo contra Brasil, por lo que sumará la bolsa de minutos.

Tanto el mediocampista como el arquero Gastón Olveira, al servicio de la Albirroja adulta, se perderán las próximas dos presentaciones franjeadas.

El Decano jugará el sábado contra 2 de Mayo, en el Defensores del Chaco, a las 18:30. El miércoles 1 de abril lidiará con Trinidense, en Capiatá, a las 20:30.

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El retorno de los seleccionados se daría en la decimoquinta ronda, en el choque ante Nacional, fijado para el sábado 4 en Sajonia, a las 18:30.