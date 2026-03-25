Olimpia
25 de marzo de 2026 - 19:09

Olimpia: Bentaberry, otra baja franjeada

Bryan Bentaberry, zaguero central uruguayo de Olimpia.
Bryan Bentaberry, zaguero central uruguayo de Olimpia.

El uruguayo Bryan Bentaberry (29) quedó descartado en Olimpia para el partido del sábado frente al 2 de Mayo, por una lesión.

Por ABC Color

El zaguero Bryan Bentaberry, que registra seis cotejos con la casaca franjeada del Olimpia, resintió una dolencia en el isquiotibial por lo que se suma a las bajas de los seleccionados Gastón Olveira (mayor) y Eduardo Delmás (Sub 20).

Lea más: Árbitros de la fecha 13 del Apertura

El defensor central Gustavo David Vargas tampoco participará del juego, por suspensión.

El enfrentamiento del fin de semana entre el Decano y el Gallo norteño se cumplirá en el Defensores del Chaco, a las 18:30.

Las entradas fueron fijadas en 20.000 guaraníes en Graderías, 40.000 en Plateas, 60.000 en Preferencias laterales y 80.000 en el sector central. La zona Vip Albirroja no será habilitada. Las localidades pueden ser adquiridas a través de Tuti.

La formación más probable a ser presentada por el técnico argentino Pablo Andrés Sánchez es la compuesta por: Sebastián Lentinelly; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro y Rubén Lezcano; Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira.