Olimpia: Bentaberry, otra baja franjeada

El zaguero Bryan Bentaberry, que registra seis cotejos con la casaca franjeada del Olimpia, resintió una dolencia en el isquiotibial por lo que se suma a las bajas de los seleccionados Gastón Olveira (mayor) y Eduardo Delmás (Sub 20).

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El defensor central Gustavo David Vargas tampoco participará del juego, por suspensión.

El enfrentamiento del fin de semana entre el Decano y el Gallo norteño se cumplirá en el Defensores del Chaco, a las 18:30.

Las entradas fueron fijadas en 20.000 guaraníes en Graderías, 40.000 en Plateas, 60.000 en Preferencias laterales y 80.000 en el sector central. La zona Vip Albirroja no será habilitada. Las localidades pueden ser adquiridas a través de Tuti.

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La formación más probable a ser presentada por el técnico argentino Pablo Andrés Sánchez es la compuesta por: Sebastián Lentinelly; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro y Rubén Lezcano; Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira.