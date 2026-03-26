Olimpia
26 de marzo de 2026 - 16:32

Olimpia, con modificaciones obligadas

Rubén Darío Lezcano reemplazará a Eduardo Delmás, quien se encuentra al servicio de la selección nacional Sub 20.
Rubén Darío Lezcano reemplazará a Eduardo Delmás, quien se encuentra al servicio de la selección nacional Sub 20.

Olimpia tendrá tres cambios obligados en su equipo con relación al que viene de vencer a Guaraní por 2-0. Las modificaciones se dan por convocatorias a las selecciones mayor y Sub 20, y por suspensión.

Por ABC Color

El Decano del fútbol paraguayo, Olimpia, jugará el sábado con 2 de Mayo, en el Defensores del Chaco, a las 18:30.

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No estarán Gastón Olveira, quien se encuentra al servicio de la selección nacional; Eduardo Delmás, convocado a la Sub 20, y Gustavo Vargas, quien se encuentra suspendido.

Las vacancias serán cubiertas por Sebastián Lentinelly (debutante), Juan Ángel Vera y Rubén Lezcano, por lo que el 11 de Pablo Andrés Sánchez estará integrado por: Lentinelly; Raúl Cáceres, Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro y Lezcano; Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira.

Las entradas más económicas cuestan 20.000 guaraníes y las más costosas, 80.000. El arbitraje correrá por cuenta de Carlos Paul Benítez. En el VAR estará Carlos Figueredo.