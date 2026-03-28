Olimpia
28 de marzo de 2026 - 13:00

La formación de Olimpia para enfrentar hoy a 2 de Mayo

Mateo Gamarra, futbolista de Olimpia, festeja un gol en el partido frente a Guaraní por la fecha 12 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.
Mateo Gamarra, futbolista de Olimpia, festeja un gol en el partido frente a Guaraní por la fecha 12 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.

Olimpia enfrenta hoy a 2 de Mayo por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tiene definido el equipo: ¡el DT realiza cinco cambios!

Por ABC Color

Olimpia defiende el invicto en el año y quiere ampliar la ventaja en la cima de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano recibe a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la fecha 13: el encuentro empieza a las 18:30, en la antesala de Cerro Porteño vs. San Lorenzo, en el Defensores del Chaco de Asunción.

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Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tiene definido el equipo para enfrentar al Gallo norteño. El DT continúa con la rotación y vuelve a realizar cambios con respecto al triunfo 2-0 sobre Guaraní en el clásico más añejo de la ronda anterior. El argentino no tiene a disposición a Gastón Olveira, quien el viernes debutó con la selección paraguaya en el 1-0 a Grecia.

Eduardo Delmás, futbolista de Olimpia, festeja un gol en el partido frente a Guaraní por la fecha 12 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.
Eduardo Delmás, futbolista de Olimpia, festeja un gol en el partido frente a Guaraní por la fecha 12 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.

Olimpia: Eduardo Delmás otro ausente

Además de la ausencia de Olveira, ‘Vitamina’ no cuenta con Eduardo Delmás, autor del primer tanto contra el Aborigen en el Erico Galeano de Capiatá: el joven está al servicio de la Albirroja Sub 20, que este sábado mide a Brasil en un amistoso internacional. Estas dos modificaciones son obligadas por convocatorias, mientras que las demás, por decisión técnica.

Carlos Lentinelly ocupa el lugar de Olveira y juega por primera vez con la camiseta del Franjeado, mientras que Rubén Lezcano regresa a la titularidad por Delmás. Las otras variantes son Juan Vera por el suspendido Gustavo Vargas, expulsado vs. el Legendario; Alex Franco por Juan Fernando Alfaro y Hugo Sandoval por Carlos Sebastián Ferreira.

La formación de Olimpia vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Carlos Lentinelly; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Richard Ortiz, Alex Franco; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz y Hugo Sandoval.