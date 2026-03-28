La formación de Olimpia para enfrentar hoy a 2 de Mayo

Olimpia defiende el invicto en el año y quiere ampliar la ventaja en la cima de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano recibe a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero por la fecha 13: el encuentro empieza a las 18:30, en la antesala de Cerro Porteño vs. San Lorenzo, en el Defensores del Chaco de Asunción.

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Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tiene definido el equipo para enfrentar al Gallo norteño. El DT continúa con la rotación y vuelve a realizar cambios con respecto al triunfo 2-0 sobre Guaraní en el clásico más añejo de la ronda anterior. El argentino no tiene a disposición a Gastón Olveira, quien el viernes debutó con la selección paraguaya en el 1-0 a Grecia.

Olimpia: Eduardo Delmás otro ausente

Además de la ausencia de Olveira, ‘Vitamina’ no cuenta con Eduardo Delmás, autor del primer tanto contra el Aborigen en el Erico Galeano de Capiatá: el joven está al servicio de la Albirroja Sub 20, que este sábado mide a Brasil en un amistoso internacional. Estas dos modificaciones son obligadas por convocatorias, mientras que las demás, por decisión técnica.

Carlos Lentinelly ocupa el lugar de Olveira y juega por primera vez con la camiseta del Franjeado, mientras que Rubén Lezcano regresa a la titularidad por Delmás. Las otras variantes son Juan Vera por el suspendido Gustavo Vargas, expulsado vs. el Legendario; Alex Franco por Juan Fernando Alfaro y Hugo Sandoval por Carlos Sebastián Ferreira.

La formación de Olimpia vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Carlos Lentinelly; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Richard Ortiz, Alex Franco; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz y Hugo Sandoval.