“Vitamina” Sánchez se refirió al debut de Sebastián Lentinelli

Tras el encuentro, el estratega franjeado elogió al guardameta charrúa, destacando sus condiciones técnicas y la tranquilidad que le transmitió al equipo en un puesto de alta exigencia. “Bien, bien. Sabíamos que Sebastián iba a hacer un buen partido. Es un gran tapador de pelotas; es sumamente intuitivo y tiene muchos reflejos. Nos alegra mucho su nivel. Sabíamos que iba a andar bien y nos reconforta que haya estado a la altura de lo que nosotros y la gente esperábamos de él”.

Lentinelli, quien aguardaba su oportunidad desde su llegada al club, superó la prueba de fuego del debut. Para “Vitamina”, este primer paso es fundamental para consolidar su confianza de cara al encuentro del miércoles contra Trinidense. “Él esperó mucho por este momento, así que entiendo que supo aprovecharlo, que es lo más importante. Ya dio el primer paso: defender al equipo más grande del país y hacerlo bien. Seguramente, para el segundo partido —que será el de entresemana— va a estar mucho más tranquilo”.