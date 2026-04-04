Pablo Sánchez: “Los entrenamientos, de ahora en más, van a ser mucho más breves”

A pesar de la falta de goles en los primeros 45 minutos, Sánchez explicó por qué decidió no realizar variantes para el complemento, confiando en el plan trazado originalmente pero ajustando piezas específicas. “Lo hablamos en el entretiempo. De hecho, que no hice ninguna modificación para el segundo tiempo y tiene que ver con que el análisis que habíamos hecho era que habíamos tenido un buen primer tiempo. El partido veíamos que estaba muy claro por izquierda, más allá de que después la apertura del marcador llegaba por derecha, pero atacamos mucho por el lado de Iván Leguizamón”.

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El DT destacó el protagonismo del extremo, aunque reconoció la resistencia del rival: “Iván fue el gran protagonista; le faltó a lo mejor la puntada final o el toque final... se enfrentó con Alexis Cañete, que es muy rápido, quizás tan rápido como Iván”. Asimismo, detalló el pedido especial para Rubén Lezcano: “Le pedí que, ojalá, pudiese jugar más cerquita de la línea para empezar a proponer contra el lateral izquierdo rival... nos costó el hecho de meter un buen centro; cosa que sucedió, por suerte, a los cinco minutos del segundo tiempo”.

Entrenamientos breves y la “batalla” por la recuperación

Con el calendario apretado y la doble competencia a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico franjeado ha modificado la metodología de trabajo. “Vitamina” hizo énfasis en que la prioridad actual es el descanso y el análisis teórico por sobre el desgaste en campo. “La realidad es que los entrenamientos, de ahora en más, van a ser mucho más breves. Se va a entrenar un poquito más duro con aquellos que fueron a la banca... para tratar de equiparar las cargas de trabajo respecto a los que juegan el partido. Eso es muy difícil de lograr porque, por otro lado, probablemente a muchos de ellos los necesitemos para el siguiente partido”.

Ante la falta de tiempo para prácticas extensas, el video se convierte en la herramienta principal: “Se trabaja mucho en la sala de video, se ve video, se charla, se muestra... y entendemos también que ya tenemos, de alguna manera, una base”.

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Flexibilidad táctica como respaldo

Para finalizar, el entrenador se mostró tranquilo respecto a la asimilación de conceptos por parte de sus jugadores, lo que le permite variar esquemas según la necesidad del encuentro sin perder la identidad. “Hemos jugado 4-3-3, hemos jugado 4-4-2, hemos jugado 4-3-1-2; entonces esto ya nos permite, desde ese lugar —desde lo táctico— estar tranquilos, porque el equipo ha entendido muy bien lo que necesitamos en cada uno de los sistemas. Tenemos muy buenos futbolistas, inteligentes, con lo cual ahora la gran preocupación pasa por la recuperación de los jugadores todo el tiempo”.