“Vitamina” Sánchez tras la goleada: “Los goles nos dieron tranquilidad”

“Los goles también siempre le dan una visibilidad distinta a la manera de jugar. Yo entiendo que jugamos bien —hemos jugado bien otros partidos— pero, claro, los goles nos dieron sobre todo tranquilidad; cosa que, cuando ganás por un resultado menor, no podés lograr”, explicó el DT.

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Sánchez valoró la capacidad de sus dirigidos para adaptarse a las distintas fases del juego, especialmente tras abrir el marcador. “El equipo hoy, al ir haciendo un gol tras otro y de manera media rápida, es como que se adaptó mucho mejor al partido desde la tranquilidad y lo administramos mucho mejor. Pasamos ahí un ratito de cinco minutitos después del primer gol en que nos atacaron y, cuando pudimos salir de ese momento un poquito abrumador del rival, después ya nos sentimos cómodos, sobre todo cuando llegó el segundo gol”.

Para el entrenador, este desempeño se suma a la lista de las mejores exhibiciones del Decano en lo que va del torneo: “Entiendo que, junto al partido de Guaraní de la segunda rueda e incluso contra Luqueño, se suma a esos partidos que fueron los mejores”.

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El alto vuelo de la zaga central

Uno de los puntos más altos del equipo fue la solidez de sus defensores centrales. “Vitamina” se mostró particularmente satisfecho con la labor de Gustavo “Tutu” Vargas y Bryan Bentaberry, resaltando su lectura para neutralizar el juego directo del portero rival y su criterio con el balón. “Bien, muy bien, muy sólidos. Sobre todo en un equipo que no jugó por momentos no jugó mucho juego directo. El arquero le pega muy, muy lejos, entonces había que repartirse esta responsabilidad de uno ir a la disputa y el otro a hacer coberturas... y lo hicieron muy bien. Eso en el juego aéreo frontal y, después, muy bien a la hora también de jugar con la pelota, porque esa es una parte muy importante que nosotros necesitamos de nuestros centrales”.

El argentino hizo hincapié en la precisión de Vargas en la jugada que rompió el cero. “Cometieron pocos errores, y los errores que cometen tienen mucho que ver con la propuesta, con el riesgo que asumen. Si analizamos más detalladamente, hay un pase de Tutu a Raúl en el primer gol que es perfecto... De hecho, el pase parecía un poco largo; cuando sale la pelota de los pies de Tutu hubo como un murmullo, como pensando que la pelota era larga, y fue exacta”.

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La enfermería y el debut copero

Con la mirada puesta en el estreno por Copa Sudamericana ante Audax Italiano, la gran duda en el campamento franjeado es la presencia de Mateo Gamarra. El entrenador fue cauto al referirse a la situación física del defensor y al desgaste general del plantel. “Mateo, yo creo que puede llegar a estar. Igual podría ser una situación de riesgo ponerlo; lo vamos a evaluar muy bien. No hubo ningún tipo de lesión muscular, pero claramente le apareció una fatiga que le marcó que, evidentemente, si no descansaba un poco se podía llegar a lesionar más grave”, advirtió.

Finalmente, Sánchez reconoció el esfuerzo acumulado de sus jugadores en esta etapa del Apertura. “Producto del cansancio que tenemos acumulado... la verdad que el equipo está cansado. Y todo lo que se nos viene: no es solamente el cansancio de hoy, sino todo lo que hay por delante”.