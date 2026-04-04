“Vitamina” de cara al debut en Sudamericana: “Llegamos un poco cansados y tocados”

Sánchez no ocultó su preocupación por el desgaste físico acumulado, comparando la realidad de su equipo con la del fútbol chileno, que tuvo una dinámica distinta debido a compromisos legales y de calendario. “Yo creo que llega con el cansancio propio que van a sentir muchos, muchos equipos. Nosotros no tuvimos parate en la fecha FIFA. Chile está jugando tres torneos porque, por un problema legal con un torneo que no cumplieron en la pandemia, se ven obligados —a través de un fallo del TAS— a jugar un tercer torneo. Ellos jugaban la liga chilena, la Copa de Chile y ahora están jugando la Copa de la Liga. Jugaron ese torneo, pero muchos equipos se guardan a sus titulares en dicho torneo, que es el que se disputó mientras hubo fecha FIFA”.

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Bajo esa premisa, el DT reconoció que el rival podría llegar con una ligera ventaja física: “Entiendo que van a llegar un poquito más descansados los rivales, pero nosotros tenemos que enfrentar esta Copa con toda la ilusión y con todo lo que significa, en este caso, representar al país. Y obviamente somos Olimpia y tenemos que tratar de dar lo mejor por esta Copa. Pero que llegamos un poco cansados y tocados, claramente que sí”.

Decisión táctica: No al césped sintético

Una de las particularidades del encuentro en tierras trasandinas será la superficie de juego. Al ser consultado sobre si el equipo realizaría prácticas en canchas de pasto sintético para adaptarse, “Vitamina” fue tajante al priorizar la salud de sus futbolistas sobre la aclimatación técnica. “Elegimos no entrenar en sintético. Entendemos que el esfuerzo que vamos a hacer el miércoles, jugando en sintético, ya va a ser suficiente; y entendemos, desde el área física y el área médica, que no es necesario y no sería prudente entrenar en sintético previo al partido”.

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Sintonía con la hinchada y ambición copera

Finalmente, el técnico franjeado se refirió a la gran expectativa que rodea al “Mundo Olimpia” ante este nuevo camino internacional. El argentino aseguró que el cuerpo técnico y los jugadores comparten el mismo sentimiento que se percibe en las gradas. “Nosotros tenemos la misma ilusión que la gente. Yo escuché ahí los cánticos de la hinchada y van de la mano con nuestros deseos, que es poder hacer una buena Copa Sudamericana, representar de la mejor manera a este club y a Paraguay. Yo creo que todos los equipos, cuando empiezan una competencia, sueñan en grande; y nosotros soñamos en grande, así que vamos a hacer todo lo posible para dar lo mejor por este torneo”.