“Vitamina” Sánchez: “Por la historia de esta institución, queremos transformarnos en un candidato”

Al ser consultado si Olimpia se perfila como uno de los favoritos para alzarse con el trofeo, el argentino mantuvo el equilibrio entre la cautela y la ambición histórica de la institución. “A ver, hay muchos serios candidatos a ganar esta Copa Sudamericana y nosotros, de alguna manera, por la historia de esta institución, queremos transformarnos en un candidato”.

Respecto al desarrollo del juego en tierras chilenas, el técnico destacó la inteligencia táctica de sus dirigidos para neutralizar al rival y golpear en los momentos justos. “La verdad que era importante este partido. Era difícil: el primero, condición de visitante, contra un buen equipo que juega bien, que trata bien la pelota, al cual respetábamos por ese motivo. Y me parece que el equipo fue inteligente. Esperamos los primeros 15 minutos. Yo siempre digo que en este torneo, como en la Copa Libertadores, la condición de local es muy importante”.

El estratega franjeado aseguró que esperaba un partido como el que se terminó dando. “Sabíamos que Audax iba a intentar hacerla valer, y sabíamos que se nos iban a venir al principio. Y así fue, de alguna manera. Aguantamos bien, aguantamos con orden y, a la hora de atacar, fuimos contundentes. Fueron efectivas también las decisiones, sobre todo el ingreso de Romeo Benítez, que fue determinante en los dos goles, sin quitarle mérito a quienes hicieron los goles y a todo el resto del equipo que lo hizo muy bien. Fue un buen comienzo de Copa Sudamericana y es alentador para que sigamos por este camino”, manifestó.

La rotación y el calendario apretado por el Mundial

Con la mirada puesta en la seguidilla de partidos que incluye el viaje a Ciudad del Este para enfrentar a Rubio Ñu, el choque ante Barracas y el Superclásico, Vitamina se refirió a la gestión de la plantilla. “A mí no me había tocado nunca jugar tantos partidos con un equipo de fútbol y de manera tan seguida, tan ajustada; esto tiene que ver claramente con el Mundial, que se va a disputar a mitad de año. Y nos obliga a tratar de ser ingeniosos y a tratar de achicar el margen de error y equivocarnos lo menos posible. Pero claramente la rotación de los futbolistas se va a dar porque aparecen las lesiones, aparecen la acumulación de amarillas y las sanciones”.

Finalmente, el entrenador recordó las críticas recibidas anteriormente y defendió su postura sobre el recambio de piezas, asegurando que muchas veces son decisiones forzadas por el contexto. “En su momento aparecieron las convocatorias a la Selección. A mí se me criticó mucho cuando perdimos con Trinidense porque hicimos seis cambios, pero cinco de los seis cambios fueron obligados. Había dos jugadores de la Selección, uno expulsado y dos que se enfermaron, con lo cual tampoco había muchas alternativas. Y al final entiendo que la crítica sobre la rotación tendrá mucho que ver con el resultado y con el diario del lunes. Ojalá que los resultados nos sigan acompañando para recibir menos crítica”.